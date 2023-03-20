Путин предрек новую роль Африки в мировой политике

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин считает, что Африка повышает свой вес в политике Фото:

Африканские страны могут занять новую роль в политике после формирования многополярного мира. Об этом сказал президент России Владимир Путин.

«Государства Африки постоянно повышают свой вес и свою роль в мировых делах. Все увереннее заявляют о себе в политике и экономике. Убеждены, что Африка станет одним из лидеров формирующегося многополярного миропорядка. Для этого есть все предпосылки», — сказал Путин на парламентской конференции «Россия — Африка». По его словам, в Африке есть ресурсы и растущая экономика, а также большое количество жителей.

Роль Африки в глобальной экономике возрастает, цитирует RT спикера Совфеда Валентину Матвиенко. Западные страны пытаются принудить Африку к прекращению отношений с РФ, цитирует телеканал 360 посла по особым поручениям МИД РФ Олега Озерова. Для Запада стало открытием отношение стран Латинской Америки, Африки и Азии к ситуации на Украине, сообщало El Pais.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Африканские страны могут занять новую роль в политике после формирования многополярного мира. Об этом сказал президент России Владимир Путин. «Государства Африки постоянно повышают свой вес и свою роль в мировых делах. Все увереннее заявляют о себе в политике и экономике. Убеждены, что Африка станет одним из лидеров формирующегося многополярного миропорядка. Для этого есть все предпосылки», — сказал Путин на парламентской конференции «Россия — Африка». По его словам, в Африке есть ресурсы и растущая экономика, а также большое количество жителей. Роль Африки в глобальной экономике возрастает, цитирует RT спикера Совфеда Валентину Матвиенко. Западные страны пытаются принудить Африку к прекращению отношений с РФ, цитирует телеканал 360 посла по особым поручениям МИД РФ Олега Озерова. Для Запада стало открытием отношение стран Латинской Америки, Африки и Азии к ситуации на Украине, сообщало El Pais.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...