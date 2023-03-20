Путин предрек новую роль Африки в мировой политике

20 марта 2023 в 17:19 Размер текста - 17 +

Владимир Путин считает, что Африка повышает свой вес в политике Фото: Владимир Андреев © URA.RU Африканские страны могут занять новую роль в политике после формирования многополярного мира. Об этом сказал президент России Владимир Путин. «Государства Африки постоянно повышают свой вес и свою роль в мировых делах. Все увереннее заявляют о себе в политике и экономике. Убеждены, что Африка станет одним из лидеров формирующегося многополярного миропорядка. Для этого есть все предпосылки», — сказал Путин на парламентской конференции «Россия — Африка». По его словам, в Африке есть ресурсы и растущая экономика, а также большое количество жителей. Роль Африки в глобальной экономике возрастает, цитирует RT спикера Совфеда Валентину Матвиенко. Западные страны пытаются принудить Африку к прекращению отношений с РФ, цитирует телеканал 360 посла по особым поручениям МИД РФ Олега Озерова. Для Запада стало открытием отношение стран Латинской Америки, Африки и Азии к ситуации на Украине, сообщало El Pais.

Африканские страны могут занять новую роль в политике после формирования многополярного мира. Об этом сказал президент России Владимир Путин. «Государства Африки постоянно повышают свой вес и свою роль в мировых делах. Все увереннее заявляют о себе в политике и экономике. Убеждены, что Африка станет одним из лидеров формирующегося многополярного миропорядка. Для этого есть все предпосылки», — сказал Путин на парламентской конференции «Россия — Африка». По его словам, в Африке есть ресурсы и растущая экономика, а также большое количество жителей. Роль Африки в глобальной экономике возрастает, цитирует RT спикера Совфеда Валентину Матвиенко. Западные страны пытаются принудить Африку к прекращению отношений с РФ, цитирует телеканал 360 посла по особым поручениям МИД РФ Олега Озерова. Для Запада стало открытием отношение стран Латинской Америки, Африки и Азии к ситуации на Украине, сообщало El Pais.