Банкротство разорившейся структуры челябинского правительства затянулось

Суд продлил конкурсное управление в обанкротившемся Агентстве инвестиционного развития Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В обанкротившемся Агентстве инвестиционного развития (АИР) Челябинской области, подведомственном минэкономразвития региона, продлили конкурсное производство. Это следует из базы судебных дел.

«Заседание состоялось 20 марта. Принято решение о продлении конкурсного производства», — пояснили URA.RU в Арбитражном суде Челябинской области.

АИР было создано в 2013 году правительством региона как специализированная организация для привлечения инвестиций. В мае 2020 года в агентстве прошли обыски, а в сентябре ФНС добилась ареста счетов организации. В итоге организация обратилась в суд с заявлением о своем банкротстве. В июле 2022 года агентство признали финансово несостоятельным, в октябре ввели в нем конкурсное управление.

В ноябре управляющий Алексей Пивоваров потребовал взыскать с правительства более 1 млрд рублей. Также Пивоваров добился в качестве обеспечительных мер ареста жилья, предоставленного при губернаторе Борисе Дубровском работникам челябинской оперы, а также театра драмы. В общей сложности это 131 квартира в микрорайоне «Белый хутор». Судебная тяжба с областными властями дополнительно затянула процесс банкротства.

Как следует из материалов дела и материалов бухгалтерского баланса, стоимость активов АИР составляет 258 тысяч рублей. Между тем, только претензии Федеральной налоговой службы к Агентству превышают 411 млн рублей.