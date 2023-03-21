Пермский оборонный завод бесплатно обучит сотни пермяков

Предприятие «Мотовилихинские заводы» обучит 300 пермяков для выполнения госзаказа

22 марта 2023 в 16:01 Размер текста - 17 +

Будущие заводчане будут обучаться бесплатно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пермское оборонное предприятие «Мотовилихинские заводы» планирует подготовить более 300 кадров для работы на своем производстве. Это позволит заводу своевременно выполнять гособоронзаказы, сообщает сайт краевого правительства. «До конца 2023 года „Мотовилихинские заводы“ проведут обучение более 300 рабочих по востребованным профессиям производства. Подготовка специалистов позволит обеспечить предприятие квалифицированными кадрами для своевременного выполнения гособоронзаказа», — передает сайт. Обучение будущие рабочие пройдут на базе собственного центра профессионального развития предприятия. Учить пермяков будут кандидаты технических наук и персонал предприятия. Наиболее востребованные специалисты на заводе — операторы станков с программным управлением, токари, фрезеровщики, контролеры производства. Обучение можно будет пройти с нуля.

Пермское оборонное предприятие «Мотовилихинские заводы» планирует подготовить более 300 кадров для работы на своем производстве. Это позволит заводу своевременно выполнять гособоронзаказы, сообщает сайт краевого правительства. «До конца 2023 года „Мотовилихинские заводы“ проведут обучение более 300 рабочих по востребованным профессиям производства. Подготовка специалистов позволит обеспечить предприятие квалифицированными кадрами для своевременного выполнения гособоронзаказа», — передает сайт. Обучение будущие рабочие пройдут на базе собственного центра профессионального развития предприятия. Учить пермяков будут кандидаты технических наук и персонал предприятия. Наиболее востребованные специалисты на заводе — операторы станков с программным управлением, токари, фрезеровщики, контролеры производства. Обучение можно будет пройти с нуля.