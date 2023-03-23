Зампред Совбеза РФ заявил о грядущих «неспокойных десятилетиях»

Страны Запада хотят усилить свое влияние в мире, заявил Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Желание Запада доминировать на международной арене сделает грядущие десятилетия беспокойными. Об этом заявил зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы российских СМИ и пользователей социальной сети «ВКонтакте».

«Стартанул резко Китай (стал усиленно развиваться), а потом мы отвязались (от западной зависимости) и стали вести себя самостоятельно. Им это очень не нравится, поэтому ближайшие годы, даже десятилетия не будут спокойны», — заявил Медведев, видео с ответами на вопросы опубликовано в его telegram-канале . Он также отметил, что страны Запада не хотят с Россией равноправного сотрудничества

Медведев отметил, что «англосакский мир» пытается усилить свое влияние, чтобы управлять другими странами. Западу не нравится, что Китай и Россия сопротивляются его политике, считает он.

В марте глава Китая Си Цзиньпин встретился с президентом России Владимиром Путиным в Мокве. По итогам двух встреч был подписан договор о расширении экономического сотрудничества.

Западные страны негативно отреагировали на встречу лидеров двух стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако он отметил, что главное не реакция Запада, а результаты переговоров с Китаем, передает RT.