В Сургуте подрались школьники, экс-главе поселка отменили приговор: главные события ХМАО за неделю

26 марта 2023 в 19:47 Размер текста - 17 +

Конфликт школьников в Сургуте дошел до прокуратуры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сургуте подрались школьники, инцидент произошел за пределами учебного заведения. Экс-главе поселка Белый Яр Елене Никифоровой суд отменил обвинительный приговор. URA.RU приводит подборку главных новостей ХМАО за прошедшую неделю с 20 по 26 марта. В Сургуте подрались школьники, конфликт произошел 22 марта. Сотрудники учебного заведения установили участников инцидента, окружная прокуратура начала проверку.

Суд ХМАО отменил приговор бывшей главе поселка Белый Яр Елене Никифоровой. Экс-чиновницу должны вернуть в изолятор Новосибирской области, где она находилась до рассмотрения ее уголовного дела. Никифорова была осуждена за превышение должностных полномочий и халатность.

Советник главы Сургута Мария Ванькова пойдет под суд. Ее обвиняют в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Вопросы к ней возникли из-за прежнего места работы — Ванькова была начальником отдела в Югорском фонде капремонта. Советник главы находится в отпуске.

Директора департамента спорта ХМАО Сергея Артамонова подозревают в конфликте интересов. Он устроил жену Татьяну Артамонову замдиректора в подведомственный отель «На семи холмах» в Ханты-Мансийске.

В заброшенном доме Макеевки обнаружили гуманитарную помощь из ХМАО. Глава исполкома партии «Единая Россия» по Югре Николай Заболотнев пообещал разобраться в инциденте. Позднее Заболотнев опроверг пропажу груза, заявив, что он не был разграблен.

Власти ХМАО утвердили план мероприятий по реализации послания президента РФ Федеральному Собранию. Госслужащим повысят зарплату в октябре.

Власти Сургута планируют реконструировать культовое здание кинотеатра «Аврора» за счет инвестора. Компания «Гулливер» намерена сделать из него спортивно-досуговый центр.

В Урае депутат гордумы Леонард Насибуллин устроил в здании обыск из-за пропажи кофемашины, которую подарила спикер предыдущего созыва Галина Александрова. Аппарат нашелся в другом кабинете.

В Лянторе 26 марта жители выбирают мэра. На пост главы претендуют четыре кандидата: Алексей Луценко, Жанат Нурумова, Евгений Хамутовский, Диана Пальянова.

В окружной больнице Нефтеюганска ФСБ провела антитеррористические учения. На них отработали навыки пресечения теракта и его ликвидации, а также проверку уровня взаимодействия силовиков.

В Сургуте подрались школьники, инцидент произошел за пределами учебного заведения. Экс-главе поселка Белый Яр Елене Никифоровой суд отменил обвинительный приговор. URA.RU приводит подборку главных новостей ХМАО за прошедшую неделю с 20 по 26 марта.