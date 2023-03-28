Asia Times: силы НАТО помогут ВСУ при вторжении в Крым

28 марта 2023 в 11:17 Размер текста - 17 +

ВСУ могут прибегнуть к помощи НАТО при нападении на Крым, пишет Asia Times Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Готовящееся контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым может сопровождаться включением в операцию части сил НАТО. Об этом сообщает издание Asia Times. «Массированное нападение Украины на Крым может включать в себя часть сил НАТО», — говорится в материале издания . Автор выразил мнение, что Россия при таком развитии событий может задействовать свой арсенал тактического ядерного оружия. Отмечается, что украинское наступление планируется начать в конце весны — начале лета, когда в ряды ВСУ прибудут западные танки, самолеты и боеприпасы, заключил автор. Ранее глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина с усмешкой приняла планы президента Украины Владимира Зеленского по поводу возврата Крыма. По ее мнению, такие планы приведут к началу третьей мировой войны. Бывший спецпомощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу заявил, что планы Зеленского по возврату Крыма выглядят нереальными из-за того, что жители полуострова не желают возвращаться в состав Украины, передает RT. Что касается администрация президента США Джо Байдена, то в ее рядах сталкиваются с трудностями при определении своей позиции по поводу намерений украинских властей отвоевать Крым, сообщает телеканал 360.

Готовящееся контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым может сопровождаться включением в операцию части сил НАТО. Об этом сообщает издание Asia Times. «Массированное нападение Украины на Крым может включать в себя часть сил НАТО», — говорится в материале издания. Автор выразил мнение, что Россия при таком развитии событий может задействовать свой арсенал тактического ядерного оружия. Отмечается, что украинское наступление планируется начать в конце весны — начале лета, когда в ряды ВСУ прибудут западные танки, самолеты и боеприпасы, заключил автор. Ранее глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина с усмешкой приняла планы президента Украины Владимира Зеленского по поводу возврата Крыма. По ее мнению, такие планы приведут к началу третьей мировой войны. Бывший спецпомощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу заявил, что планы Зеленского по возврату Крыма выглядят нереальными из-за того, что жители полуострова не желают возвращаться в состав Украины, передает RT. Что касается администрация президента США Джо Байдена, то в ее рядах сталкиваются с трудностями при определении своей позиции по поводу намерений украинских властей отвоевать Крым, сообщает телеканал 360.