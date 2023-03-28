Asia Times: силы НАТО помогут ВСУ при вторжении в Крым

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ВСУ могут прибегнуть к помощи НАТО при нападении на Крым, пишет Asia Times Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Готовящееся контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым может сопровождаться включением в операцию части сил НАТО. Об этом сообщает издание Asia Times.

«Массированное нападение Украины на Крым может включать в себя часть сил НАТО», — говорится в материале издания. Автор выразил мнение, что Россия при таком развитии событий может задействовать свой арсенал тактического ядерного оружия. Отмечается, что украинское наступление планируется начать в конце весны — начале лета, когда в ряды ВСУ прибудут западные танки, самолеты и боеприпасы, заключил автор.

Ранее глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина с усмешкой приняла планы президента Украины Владимира Зеленского по поводу возврата Крыма. По ее мнению, такие планы приведут к началу третьей мировой войны. Бывший спецпомощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу заявил, что планы Зеленского по возврату Крыма выглядят нереальными из-за того, что жители полуострова не желают возвращаться в состав Украины, передает RT. Что касается администрация президента США Джо Байдена, то в ее рядах сталкиваются с трудностями при определении своей позиции по поводу намерений украинских властей отвоевать Крым, сообщает телеканал 360.

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Готовящееся контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым может сопровождаться включением в операцию части сил НАТО. Об этом сообщает издание Asia Times. «Массированное нападение Украины на Крым может включать в себя часть сил НАТО», — говорится в материале издания. Автор выразил мнение, что Россия при таком развитии событий может задействовать свой арсенал тактического ядерного оружия. Отмечается, что украинское наступление планируется начать в конце весны — начале лета, когда в ряды ВСУ прибудут западные танки, самолеты и боеприпасы, заключил автор. Ранее глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина с усмешкой приняла планы президента Украины Владимира Зеленского по поводу возврата Крыма. По ее мнению, такие планы приведут к началу третьей мировой войны. Бывший спецпомощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу заявил, что планы Зеленского по возврату Крыма выглядят нереальными из-за того, что жители полуострова не желают возвращаться в состав Украины, передает RT. Что касается администрация президента США Джо Байдена, то в ее рядах сталкиваются с трудностями при определении своей позиции по поводу намерений украинских властей отвоевать Крым, сообщает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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