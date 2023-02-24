В Крыму высмеяли заявление Зеленского по захвату полуострова

В Крыму заявили, что желание Зеленского захватить Крым обернется третьей мировой войной

25 февраля 2023 в 03:47 Размер текста - 17 +

Анастасия Гридчина поставила на место Владимира Зеленского Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Попытка захватить Крым украинскими войсками может обернуться третьей мировой войны. Такое предположение высказала глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина. «Такие высказывания по захвату Крыма [президент Украины Владимир] Зеленский читает уже как заученную мантру. Западные хозяева очень сильно воодушевили его на большие подвиги, но забывают то, что если будет попытка военного вторжения в Крым — это уже точно будет третья мировая в которой их танки и все оружие будет гореть как свечки», — сказала РИА Новости Гридчина. Ранее Зеленский предупредил о намерении захватить Крым . Он не обозначил сроки действий, однако указал, что Украина морально готовится к захвату полуострова.

Попытка захватить Крым украинскими войсками может обернуться третьей мировой войны. Такое предположение высказала глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина. «Такие высказывания по захвату Крыма [президент Украины Владимир] Зеленский читает уже как заученную мантру. Западные хозяева очень сильно воодушевили его на большие подвиги, но забывают то, что если будет попытка военного вторжения в Крым — это уже точно будет третья мировая в которой их танки и все оружие будет гореть как свечки», — сказала РИА Новости Гридчина. Ранее Зеленский предупредил о намерении захватить Крым. Он не обозначил сроки действий, однако указал, что Украина морально готовится к захвату полуострова.