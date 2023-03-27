Начальник полиции Березников отчитался о росте преступности

Рост преступлений связан с нехваткой полицейских в городе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Начальник Березниковского отдела МВД (Пермский край) Юрий Пепеляев отчитался о росте преступности в городе в 2022 году. Отчет начальника полиции опубликовала у себя на странице в соцсети «ВКонтакте» городская дума Березников.

«За 12 месяцев прошлого года зарегистрировано 40 565 заявлений о преступлениях, происшествиях и административных правонарушениях. Это больше, чем годом ранее на 6,1%», — говорится в публикации. Количество зарегистрированных преступлений увеличилось до 2 466.

Чаще в городе стали происходить смертельные ДТП, вымогательства, грабежи, кражи и преступления экономической направленности. Около трети преступлений относится к сфере информационно-телекоммуникационных технологий. По итогам прошлого года в суд направлено более 1000 уголовных дело, около четверти из которых относится к тяжким и особо тяжким. Из положительных изменений: снижается преступность среди несовершеннолетних (с 66 случаев в 2021 году до 55 в 2022 году). Также стало меньше рецидивистов: 862 ранее судимых березниковца совершали повторно преступления в 2022 году против 967 в 2021 году.

Также начальник местного ОМВД Юрий Пепеляев отмечал, что из-за нехватки рабочих рук полиция не справляется с предупреждением и профилактикой преступлений в городе. Для решения проблемы местная мэрия решила привлечь дружинников.