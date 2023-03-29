Володин призвал изменить законодательство после решения МУС

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Организационное собрание фракции политической партии "Единая Россия". Москва, володин вячеслав
Деятельность МУС должна быть запрещена на территории России, заявил Вячеслав Володин Фото:

Деятельность Международного уголовного суда (МУС) должна быть запрещена на территории России из-за решения о выдаче ордера на арест президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он предложил внести соответствующие изменения в законодательство.

«Необходимо разработать изменения в законодательство, запрещающие любую деятельность МУС на территории нашей страны, а также предусмотреть ответственность за содействие и поддержку МУС», — написал Володин в своем telegram-канале.

Там же он добавил, что необходимо разработать двухстороннее соглашение с дружественными России странами о взаимном отказе от сотрудничества с МУС. Также Володин предложил дать Путину право на любые действия по защите граждан России в случае принятия международными структурами решений, которые противоречат конституции РФ.

Ранее прокурор Международного уголовного суда в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Официальная причиной ордера — якобы «незаконный вывоз детей» с украинской территории. Россия не признает решение МУС, заявил Дмитрий Песков. Он добавил, что постановка вопроса о выдаче ордера на арест российского лидера возмутительна, а любые решения МУС для РФ с точки зрения права являются ничтожными.

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Деятельность Международного уголовного суда (МУС) должна быть запрещена на территории России из-за решения о выдаче ордера на арест президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он предложил внести соответствующие изменения в законодательство. «Необходимо разработать изменения в законодательство, запрещающие любую деятельность МУС на территории нашей страны, а также предусмотреть ответственность за содействие и поддержку МУС», — написал Володин в своем telegram-канале. Там же он добавил, что необходимо разработать двухстороннее соглашение с дружественными России странами о взаимном отказе от сотрудничества с МУС. Также Володин предложил дать Путину право на любые действия по защите граждан России в случае принятия международными структурами решений, которые противоречат конституции РФ. Ранее прокурор Международного уголовного суда в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой. Официальная причиной ордера — якобы «незаконный вывоз детей» с украинской территории. Россия не признает решение МУС, заявил Дмитрий Песков. Он добавил, что постановка вопроса о выдаче ордера на арест российского лидера возмутительна, а любые решения МУС для РФ с точки зрения права являются ничтожными.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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