Свердловский участник СВО раскрыл сильные стороны русских бойцов на фронте

Свердловский участник СВО отметил высокий уровень взаимоподдержки среди российских бойцов

31 марта 2023 в 20:55 Размер текста - 17 +

По словам участника СВО Александра, самое ценное в зоне СВО — поддержка тыла Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Одной из сильных сторон бойцов российской армии в зоне проведения спецоперации является взаимовыручка. Таким мнением с журналистом URA.RU поделился свердловчанин Александр (фамилию просил не указывать), вернувшийся в кратковременный отпуск после полугодовой службы в зоны проведения спецоперации. «Сильной стороной российских бойцов на фронте являются: взаимовыручка, поддержка и доверие. Все становятся одной семьей. Самое ценное в зоне СВО — поддержка тыла. Важна поддержка наших воинов, которые вдали от дома день и ночь выполняют воинский долг. Важна любая помощь, ведь мы чувствуем, что нас ждут и в нас верят», — отметил участник спецоперации. По словам Александра, письма со словами поддержки приходят из самых разных территорий РФ. «Со всех сторон страны приходят письма и рисунки от детей, с искренними словами поддержки и благодарности за то, что защищаем их и боремся с врагами, рискуя собственными жизнями за мирное и светлое будущее» — поделился он. Ранее URA.RU писало, что ветеран войны в Чечне предостерег солдат СВО от героизма. По словам ветерана боевых действий, такие люди совершают действия, которые влекут за собой неприятные последствия. Ветеран также посоветовал бойцам российской армии воздержаться от курения в зоне проведения спецоперации. Данная мера предостережет бойцов от обнаружения врагами. Кроме всего, он посоветовал российским солдатам пристально следить за гигиеной, чтобы не занести инфекцию. Также ветеран призвал солдат армии РФ не трогать кошек и собак в зоне СВО, так как они могут быть заминированы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Одной из сильных сторон бойцов российской армии в зоне проведения спецоперации является взаимовыручка. Таким мнением с журналистом URA.RU поделился свердловчанин Александр (фамилию просил не указывать), вернувшийся в кратковременный отпуск после полугодовой службы в зоны проведения спецоперации. «Сильной стороной российских бойцов на фронте являются: взаимовыручка, поддержка и доверие. Все становятся одной семьей. Самое ценное в зоне СВО — поддержка тыла. Важна поддержка наших воинов, которые вдали от дома день и ночь выполняют воинский долг. Важна любая помощь, ведь мы чувствуем, что нас ждут и в нас верят», — отметил участник спецоперации. По словам Александра, письма со словами поддержки приходят из самых разных территорий РФ. «Со всех сторон страны приходят письма и рисунки от детей, с искренними словами поддержки и благодарности за то, что защищаем их и боремся с врагами, рискуя собственными жизнями за мирное и светлое будущее» — поделился он. Ранее URA.RU писало, что ветеран войны в Чечне предостерег солдат СВО от героизма. По словам ветерана боевых действий, такие люди совершают действия, которые влекут за собой неприятные последствия. Ветеран также посоветовал бойцам российской армии воздержаться от курения в зоне проведения спецоперации. Данная мера предостережет бойцов от обнаружения врагами. Кроме всего, он посоветовал российским солдатам пристально следить за гигиеной, чтобы не занести инфекцию. Также ветеран призвал солдат армии РФ не трогать кошек и собак в зоне СВО, так как они могут быть заминированы.