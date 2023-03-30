Генпрокуратура обязала власти Мегиона оборудовать светофором пешеходный переход возле школы

31 марта 2023 в 22:54 Размер текста - 17 +

В настоящее время нарушение устранено и светофор установлен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Мегионе (ХМАО) на пешеходном переходе возле образовательного учреждения МАОУ «СОШ №1» вопреки законодательству, отсутствовал светофор. Информация опубликована на сайте Управления Генпрокуратуры по УрФО. «Установлено, что пешеходный переход по ул. Свободы в г. Мегионе рядом с образовательным учреждением МАОУ „СОШ № 1“ вопреки требованиям Федерального закона не оборудован светофором. Для обеспечения безопасности детей и устранения выявленных нарушений закона заключен и к настоящему времени исполнен муниципальный контракт по монтажу светофора», — сообщается в ведомстве. После проведенной проверки директору МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса» администрации города внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Виновное лицо привлечено к ответственности. Ранее URA.RU сообщало, что в Советском районе (ХМАО) 10 сотрудникам бюджетного учреждения культурно-спортивный комплекс «Современник» два месяца не выплачивали зарплату. После проверки прокуратуры задолженность погашена в полном объеме.

В Мегионе (ХМАО) на пешеходном переходе возле образовательного учреждения МАОУ «СОШ №1» вопреки законодательству, отсутствовал светофор. Информация опубликована на сайте Управления Генпрокуратуры по УрФО. «Установлено, что пешеходный переход по ул. Свободы в г. Мегионе рядом с образовательным учреждением МАОУ „СОШ № 1“ вопреки требованиям Федерального закона не оборудован светофором. Для обеспечения безопасности детей и устранения выявленных нарушений закона заключен и к настоящему времени исполнен муниципальный контракт по монтажу светофора», — сообщается в ведомстве. После проведенной проверки директору МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса» администрации города внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Виновное лицо привлечено к ответственности. Ранее URA.RU сообщало, что в Советском районе (ХМАО) 10 сотрудникам бюджетного учреждения культурно-спортивный комплекс «Современник» два месяца не выплачивали зарплату. После проверки прокуратуры задолженность погашена в полном объеме.