30 марта 2023

Генпрокуратура обязала власти Мегиона оборудовать светофором пешеходный переход возле школы

© Служба новостей «URA.RU»
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Комбат. Достопримечательности Челябинска, пешеходный переход, зима, кнопка вызова, кнопка светофора, ждите
В настоящее время нарушение устранено и светофор установлен Фото:

В Мегионе (ХМАО) на пешеходном переходе возле образовательного учреждения МАОУ «СОШ №1» вопреки законодательству, отсутствовал светофор. Информация опубликована на сайте Управления Генпрокуратуры по УрФО.

«Установлено, что пешеходный переход по ул. Свободы в г. Мегионе рядом с образовательным учреждением МАОУ „СОШ № 1“ вопреки требованиям Федерального закона не оборудован светофором. Для обеспечения безопасности детей и устранения выявленных нарушений закона заключен и к настоящему времени исполнен муниципальный контракт по монтажу светофора», — сообщается в ведомстве.

После проведенной проверки директору МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса» администрации города внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Виновное лицо привлечено к ответственности.

Ранее URA.RU сообщало, что в Советском районе (ХМАО) 10 сотрудникам бюджетного учреждения культурно-спортивный комплекс «Современник» два месяца не выплачивали зарплату. После проверки прокуратуры задолженность погашена в полном объеме.

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В Мегионе (ХМАО) на пешеходном переходе возле образовательного учреждения МАОУ «СОШ №1» вопреки законодательству, отсутствовал светофор. Информация опубликована на сайте Управления Генпрокуратуры по УрФО. «Установлено, что пешеходный переход по ул. Свободы в г. Мегионе рядом с образовательным учреждением МАОУ „СОШ № 1“ вопреки требованиям Федерального закона не оборудован светофором. Для обеспечения безопасности детей и устранения выявленных нарушений закона заключен и к настоящему времени исполнен муниципальный контракт по монтажу светофора», — сообщается в ведомстве. После проведенной проверки директору МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса» администрации города внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Виновное лицо привлечено к ответственности. Ранее URA.RU сообщало, что в Советском районе (ХМАО) 10 сотрудникам бюджетного учреждения культурно-спортивный комплекс «Современник» два месяца не выплачивали зарплату. После проверки прокуратуры задолженность погашена в полном объеме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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