Сенатор от ХМАО высказался о гибели военкора Татарского

Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков выразил соболезнования в связи с гибелью Владлена Татарского — донецкого ополченца и военного корреспондента. В своих соцсетях он отметил, что виновные в смерти Татарского должны быть наказаны.
«Я очень уважал этого донецкого ополченца, блогера и военного журналиста за профессионализм и отвагу. Владлен просто и достоверно рассказывал о событиях на Донбассе. <…> Смерть Татарского не останется безнаказанной», — написал Исаков в своем telegram-канале. Он отметил, что правоохранительные органы должны найти виновных.
Сенатор поделился, что был подписчиком канала Татарского. «Являясь подписчиком его telegram-канала, могу с уверенностью сказать, что Владлен, как и Дарья Дугина, имел колоссальный авторитет у миллионов простых людей. Он ничего и никого не боялся, лишь всеми силами стремился донести миру правду о преступном киевском режиме», — сообщил Исаков.
Владлен Татарский погиб 2 апреля 2023 года во время взрыва в кафе Санкт-Петербурга. Как сообщили в СК РФ, пострадали 19 человек.
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