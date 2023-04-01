Сенатор от ХМАО высказался о гибели военкора Татарского

Сенатор от ХМАО Исаков: смерть Татарского не останется безнаказанной

02 апреля 2023 в 22:24 Размер текста - 17 +

Владлен Татарский погиб 2 апреля во время взрыва в кафе Санкт-Петербурга Фото: личный аккаунт Владлена Татарского в соцсети «ВКонтакте» новость из сюжета При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков выразил соболезнования в связи с гибелью Владлена Татарского — донецкого ополченца и военного корреспондента. В своих соцсетях он отметил, что виновные в смерти Татарского должны быть наказаны. «Я очень уважал этого донецкого ополченца, блогера и военного журналиста за профессионализм и отвагу. Владлен просто и достоверно рассказывал о событиях на Донбассе. <…> Смерть Татарского не останется безнаказанной», — написал Исаков в своем telegram-канале. Он отметил, что правоохранительные органы должны найти виновных. Сенатор поделился, что был подписчиком канала Татарского. «Являясь подписчиком его telegram-канала, могу с уверенностью сказать, что Владлен, как и Дарья Дугина, имел колоссальный авторитет у миллионов простых людей. Он ничего и никого не боялся, лишь всеми силами стремился донести миру правду о преступном киевском режиме», — сообщил Исаков. Владлен Татарский погиб 2 апреля 2023 года во время взрыва в кафе Санкт-Петербурга. Как сообщили в СК РФ, пострадали 19 человек.

Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков выразил соболезнования в связи с гибелью Владлена Татарского — донецкого ополченца и военного корреспондента. В своих соцсетях он отметил, что виновные в смерти Татарского должны быть наказаны. «Я очень уважал этого донецкого ополченца, блогера и военного журналиста за профессионализм и отвагу. Владлен просто и достоверно рассказывал о событиях на Донбассе. <…> Смерть Татарского не останется безнаказанной», — написал Исаков в своем telegram-канале. Он отметил, что правоохранительные органы должны найти виновных. Сенатор поделился, что был подписчиком канала Татарского. «Являясь подписчиком его telegram-канала, могу с уверенностью сказать, что Владлен, как и Дарья Дугина, имел колоссальный авторитет у миллионов простых людей. Он ничего и никого не боялся, лишь всеми силами стремился донести миру правду о преступном киевском режиме», — сообщил Исаков. Владлен Татарский погиб 2 апреля 2023 года во время взрыва в кафе Санкт-Петербурга. Как сообщили в СК РФ, пострадали 19 человек.