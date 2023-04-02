СК РФ назвал число пострадавших при взрыве в кафе Санкт-Петербурга

СК РФ: число пострадавших при взрыве в кафе Санкт-Петербурга выросло до 19 человек
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Количество пострадавших в результате взрыва в Санкт-Петербурге выросло до 19 человек Фото:
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При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский

Число пострадавших в результате взрыва в Санкт-Петербурге выросло до 19 человек. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

«В результате взрыва в Санкт-Петербурге ранения различной степени тяжести получили 19 человек», — передает telegram-канал СК. Там добавили, что по данному инциденту возбуждено уголовное дело.

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Число пострадавших в результате взрыва в Санкт-Петербурге выросло до 19 человек. Об этом сообщили в Следственном комитете России. «В результате взрыва в Санкт-Петербурге ранения различной степени тяжести получили 19 человек», — передает telegram-канал СК. Там добавили, что по данному инциденту возбуждено уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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