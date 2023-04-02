СК РФ назвал число пострадавших при взрыве в кафе Санкт-Петербурга

Количество пострадавших в результате взрыва в Санкт-Петербурге выросло до 19 человек
новость из сюжетаПри взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский
Число пострадавших в результате взрыва в Санкт-Петербурге выросло до 19 человек. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
«В результате взрыва в Санкт-Петербурге ранения различной степени тяжести получили 19 человек», — передает
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