Кофейня, затроллившая Burger King в Екатеринбурге, нашла новых владельцев. Фото

В Екатеринбурге на месте «Люблю кофе» появится заведение Salva d’or bistro

05 апреля 2023 в 15:54 Размер текста - 17 +

Заведение Salva d’or bistro также будет радовать горожан кофе, как и предыдущее заведение Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Екатеринбурге на месте кофейни «Люблю кофе» на ул. Малышева, 44 в апреле откроется новое заведение Salva d’or bistro. В нем сделают акцент на зерновом кофе и хлебобулочных изделиях. Об этом сообщают представители бистро в своих социальных сетях. «Salva d’or / апрель 2023», — заявляют о себе представители новой гастроточки. Они также подчеркивают, что горожан ждет стильное городское бистро, где будут подавать простые блюда, редкое кофейное зерно и заработает пекарня с ремесленным хлебом. В настоящий момент руководство находится в поисках повара холодного и горячего цеха, а также заготовщиков. Им предлагают график 2/2 и зарплату от 50 тысяч рублей. В 2017 году кофейня «Люблю кофе» затроллила расположенный по соседству филиал Burger King. Тогда представители заведения поместили рекламу кофе рядом с аналогичным напитком сети быстрого питания и дополнили ее надписью «Зато у нас кофе вкуснее». После этого Федеральная антимонопольная служба вмешалась в конфликт гастроточек. В марте 2022 года владелец «Люблю кофе» решил продать заведение, так как у него не оставалось времени на проект. Фото: telegram-канал GourmetClubEkb

В Екатеринбурге на месте кофейни «Люблю кофе» на ул. Малышева, 44 в апреле откроется новое заведение Salva d’or bistro. В нем сделают акцент на зерновом кофе и хлебобулочных изделиях. Об этом сообщают представители бистро в своих социальных сетях. «Salva d’or / апрель 2023», — заявляют о себе представители новой гастроточки. Они также подчеркивают, что горожан ждет стильное городское бистро, где будут подавать простые блюда, редкое кофейное зерно и заработает пекарня с ремесленным хлебом. В настоящий момент руководство находится в поисках повара холодного и горячего цеха, а также заготовщиков. Им предлагают график 2/2 и зарплату от 50 тысяч рублей. В 2017 году кофейня «Люблю кофе» затроллила расположенный по соседству филиал Burger King. Тогда представители заведения поместили рекламу кофе рядом с аналогичным напитком сети быстрого питания и дополнили ее надписью «Зато у нас кофе вкуснее». После этого Федеральная антимонопольная служба вмешалась в конфликт гастроточек. В марте 2022 года владелец «Люблю кофе» решил продать заведение, так как у него не оставалось времени на проект.