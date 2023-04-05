Кофейня, затроллившая Burger King в Екатеринбурге, нашла новых владельцев. Фото

В Екатеринбурге на месте «Люблю кофе» появится заведение Salva d’or bistro
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Цех по обжарке кофе Bow Jones Coffee. Екатеринбург, кофе
Заведение Salva d’or bistro также будет радовать горожан кофе, как и предыдущее заведение Фото:

В Екатеринбурге на месте кофейни «Люблю кофе» на ул. Малышева, 44 в апреле откроется новое заведение Salva d’or bistro. В нем сделают акцент на зерновом кофе и хлебобулочных изделиях. Об этом сообщают представители бистро в своих социальных сетях.

«Salva d’or / апрель 2023», — заявляют о себе представители новой гастроточки. Они также подчеркивают, что горожан ждет стильное городское бистро, где будут подавать простые блюда, редкое кофейное зерно и заработает пекарня с ремесленным хлебом.

В настоящий момент руководство находится в поисках повара холодного и горячего цеха, а также заготовщиков. Им предлагают график 2/2 и зарплату от 50 тысяч рублей.

В 2017 году кофейня «Люблю кофе» затроллила расположенный по соседству филиал Burger King. Тогда представители заведения поместили рекламу кофе рядом с аналогичным напитком сети быстрого питания и дополнили ее надписью «Зато у нас кофе вкуснее». После этого Федеральная антимонопольная служба вмешалась в конфликт гастроточек. В марте 2022 года владелец «Люблю кофе» решил продать заведение, так как у него не оставалось времени на проект.

Фото:

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В Екатеринбурге на месте кофейни «Люблю кофе» на ул. Малышева, 44 в апреле откроется новое заведение Salva d’or bistro. В нем сделают акцент на зерновом кофе и хлебобулочных изделиях. Об этом сообщают представители бистро в своих социальных сетях. «Salva d’or / апрель 2023», — заявляют о себе представители новой гастроточки. Они также подчеркивают, что горожан ждет стильное городское бистро, где будут подавать простые блюда, редкое кофейное зерно и заработает пекарня с ремесленным хлебом. В настоящий момент руководство находится в поисках повара холодного и горячего цеха, а также заготовщиков. Им предлагают график 2/2 и зарплату от 50 тысяч рублей. В 2017 году кофейня «Люблю кофе» затроллила расположенный по соседству филиал Burger King. Тогда представители заведения поместили рекламу кофе рядом с аналогичным напитком сети быстрого питания и дополнили ее надписью «Зато у нас кофе вкуснее». После этого Федеральная антимонопольная служба вмешалась в конфликт гастроточек. В марте 2022 года владелец «Люблю кофе» решил продать заведение, так как у него не оставалось времени на проект.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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