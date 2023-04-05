Следователи проводят проверку из-за размытой дороги под Пермью

Размытую дорогу начали проверят следователи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском муниципальном районе следователи проводят проверку после того, как в региональных СМИ появились сообщения о размытии и разрушении дороги Горбуново — Малый Буртым — Мулянка. Подробности сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

«По размещенным в сети Интернет сведениям следователями организована доследственная проверка по факту халатных действий сотрудников администрации Пермского муниципального округа. Предварительно установлено, что в 2022 году ввиду халатных действий сотрудников администрации произошло размытие и просадка грунта на на участках автомобильной дороги Горбуново — Малый Буртым — Мулянка», — указано в пресс-релизе.

По результатам проверки следователи примут процессуальное решение. Ситуация находится на личном контроле руководителя СУ СКР по Пермскому краю Дениса Головкина.

Ранее URA.RU сообщило, что на этой дороге временно установлены блокпосты. Власти ввели запрет на проезд грузовиков по этой дороге.