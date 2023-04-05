В Челябинске автомобиль после столкновения с иномаркой снес пожарный гидрант

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер на объезде по проблемным дорогам. Челябинск , гаи, силовики, дорожное движение, постовой, полиция, гибдд, дпс, дорога, автотранспорт, дорожная безопасность
В аварии пострадал несовершеннолетний пассажир Фото:

Два легковых автомобиля столкнулись на Копейском шоссе в Челябинске. В результате аварии пострадал несовершеннолетний пассажир, сообщило управление ГИБДД по Челябинску.

«Мужчина 1974 года рождения за рулем Renault Duster не уступил дороги и столкнулся с „ВАЗ-2115“, которым управляла водитель 2005 года рождения. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир», — уточнили в Госавтоинспекции.

Там добавили, что «ВАЗ» в результате столкновения врезался в бетонную опору и коробку с пожарным гидрантом. По факту автомобильной аварии проводится проверка.

Ранее на Копейском шоссе водитель Lada Granta врезался с «ВАЗом», который от удара въехал в остановку общественного транспорта. На остановке никто из горожан не пострадал, водитель и пассажир «ВАЗа» получили травмы.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Два легковых автомобиля столкнулись на Копейском шоссе в Челябинске. В результате аварии пострадал несовершеннолетний пассажир, сообщило управление ГИБДД по Челябинску. «Мужчина 1974 года рождения за рулем Renault Duster не уступил дороги и столкнулся с „ВАЗ-2115“, которым управляла водитель 2005 года рождения. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир», — уточнили в Госавтоинспекции. Там добавили, что «ВАЗ» в результате столкновения врезался в бетонную опору и коробку с пожарным гидрантом. По факту автомобильной аварии проводится проверка. Ранее на Копейском шоссе водитель Lada Granta врезался с «ВАЗом», который от удара въехал в остановку общественного транспорта. На остановке никто из горожан не пострадал, водитель и пассажир «ВАЗа» получили травмы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...