В Челябинске автомобиль после столкновения с иномаркой снес пожарный гидрант

В аварии пострадал несовершеннолетний пассажир Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Два легковых автомобиля столкнулись на Копейском шоссе в Челябинске. В результате аварии пострадал несовершеннолетний пассажир, сообщило управление ГИБДД по Челябинску.

«Мужчина 1974 года рождения за рулем Renault Duster не уступил дороги и столкнулся с „ВАЗ-2115“, которым управляла водитель 2005 года рождения. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир», — уточнили в Госавтоинспекции.

Там добавили, что «ВАЗ» в результате столкновения врезался в бетонную опору и коробку с пожарным гидрантом. По факту автомобильной аварии проводится проверка.

Ранее на Копейском шоссе водитель Lada Granta врезался с «ВАЗом», который от удара въехал в остановку общественного транспорта. На остановке никто из горожан не пострадал, водитель и пассажир «ВАЗа» получили травмы.