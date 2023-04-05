В Свердловской области возник острый дефицит бойцов ключевого подразделения

06 апреля 2023 в 11:30 Размер текста - 17 +

В Свердловской области кинологов ищут в структуры МВД и ФСИН Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В силовых структурах Свердловской области резко выросла потребность в кинологах. Относительно октября 2022 года количество вакансий для кинологов увеличилось в 2,5 раза. Такой информацией с журналистом URA.RU поделилась федеральная IT-компания «Зарплата.ру». «В Свердловской области кинологов ищут в структуры МВД (Министерство внутренних дел), ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний), в водоканал и в частные компании. Медианная зарплата на этой позиции составляет порядка 30 000 рублей. Например, в оздоровительный фитнес-центр для собак ищут тренера/акватренера с ветеринарным или кинологическим образованием на зарплату от 30 000, а кинолог в отделе полиции при метрополитене может зарабатывать 38 000-50 000 рублей», — отметили в «Зарплате.ру». Кинолог — специалист по разведению и дрессировке собак, который разбирается не только в физиологических особенностях этих животных, но и владеет специальными навыками их воспитания. Как и педагогика, кинология — целая наука со своими тонкостями и подходами.

В силовых структурах Свердловской области резко выросла потребность в кинологах. Относительно октября 2022 года количество вакансий для кинологов увеличилось в 2,5 раза. Такой информацией с журналистом URA.RU поделилась федеральная IT-компания «Зарплата.ру». «В Свердловской области кинологов ищут в структуры МВД (Министерство внутренних дел), ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний), в водоканал и в частные компании. Медианная зарплата на этой позиции составляет порядка 30 000 рублей. Например, в оздоровительный фитнес-центр для собак ищут тренера/акватренера с ветеринарным или кинологическим образованием на зарплату от 30 000, а кинолог в отделе полиции при метрополитене может зарабатывать 38 000-50 000 рублей», — отметили в «Зарплате.ру». Кинолог — специалист по разведению и дрессировке собак, который разбирается не только в физиологических особенностях этих животных, но и владеет специальными навыками их воспитания. Как и педагогика, кинология — целая наука со своими тонкостями и подходами.