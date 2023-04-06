Суд отправил в колонию мигрантов, избивших свердловчанок возле автобуса

© Служба новостей «URA.RU»
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Ломбард. Челябинск, полиция, полицейский, наручники
Подростки были задержаны после инцидента Фото:

Мигранты, которые избили екатеринбурженку и ее дочь на остановке «Пехотинцев» в Екатеринбурге, отправлены в колонию. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Свердловской области. В суде имена молодых людей засекречены.

«Железнодорожный районный суд Екатеринбурга назначил осужденному 2004 года рождения наказание в виде трех лет лишения свободы. Осужденному 2005 года рождения — в виде трех лет шести месяцев лишения свободы», — сообщил собеседник агентства.

Инцидент произошел 11 февраля, когда молодые люди оскорбляли девушку в автобусе, а затем ударили ее ногой по голове и колену. Девушка позвонила своей матери, чтобы та встретила ее на остановке, в надежде защититься. Но мигранты избили обеих, сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что оба парня учились в одном из колледжей Екатеринбурга. Один из нападавших стоял на учете полиции в отделе по делам несовершеннолетних.

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Мигранты, которые избили екатеринбурженку и ее дочь на остановке «Пехотинцев» в Екатеринбурге, отправлены в колонию. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Свердловской области. В суде имена молодых людей засекречены. «Железнодорожный районный суд Екатеринбурга назначил осужденному 2004 года рождения наказание в виде трех лет лишения свободы. Осужденному 2005 года рождения — в виде трех лет шести месяцев лишения свободы», — сообщил собеседник агентства. Инцидент произошел 11 февраля, когда молодые люди оскорбляли девушку в автобусе, а затем ударили ее ногой по голове и колену. Девушка позвонила своей матери, чтобы та встретила ее на остановке, в надежде защититься. Но мигранты избили обеих, сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СК по Свердловской области. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что оба парня учились в одном из колледжей Екатеринбурга. Один из нападавших стоял на учете полиции в отделе по делам несовершеннолетних.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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