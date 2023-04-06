Суд отправил в колонию мигрантов, избивших свердловчанок возле автобуса

06 апреля 2023 в 16:47 Размер текста - 17 +

Подростки были задержаны после инцидента Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мигранты, которые избили екатеринбурженку и ее дочь на остановке «Пехотинцев» в Екатеринбурге, отправлены в колонию. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Свердловской области. В суде имена молодых людей засекречены. «Железнодорожный районный суд Екатеринбурга назначил осужденному 2004 года рождения наказание в виде трех лет лишения свободы. Осужденному 2005 года рождения — в виде трех лет шести месяцев лишения свободы», — сообщил собеседник агентства. Инцидент произошел 11 февраля, когда молодые люди оскорбляли девушку в автобусе, а затем ударили ее ногой по голове и колену. Девушка позвонила своей матери, чтобы та встретила ее на остановке, в надежде защититься. Но мигранты избили обеих, сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СК по Свердловской области. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что оба парня учились в одном из колледжей Екатеринбурга. Один из нападавших стоял на учете полиции в отделе по делам несовершеннолетних.

Мигранты, которые избили екатеринбурженку и ее дочь на остановке «Пехотинцев» в Екатеринбурге, отправлены в колонию. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Свердловской области. В суде имена молодых людей засекречены. «Железнодорожный районный суд Екатеринбурга назначил осужденному 2004 года рождения наказание в виде трех лет лишения свободы. Осужденному 2005 года рождения — в виде трех лет шести месяцев лишения свободы», — сообщил собеседник агентства. Инцидент произошел 11 февраля, когда молодые люди оскорбляли девушку в автобусе, а затем ударили ее ногой по голове и колену. Девушка позвонила своей матери, чтобы та встретила ее на остановке, в надежде защититься. Но мигранты избили обеих, сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СК по Свердловской области. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что оба парня учились в одном из колледжей Екатеринбурга. Один из нападавших стоял на учете полиции в отделе по делам несовершеннолетних.