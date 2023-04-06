Челябинский омбудсмен упрекнула заводы в проблемах мобилизованных

По мнению Юлии Сударенко, предприятия должны были позаботиться о своих сотрудниках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко упрекнула местные предприятия в проблемах, связанных с бронью сотрудников. Жалобы по этому поводу от мобилизованных и их семей продолжают поступать в ее аппарат. Как Сударенко сообщила 7 апреля во время пресс-конференции, предприятия не занимались бронированием сотрудников.

«Вы знаете, что наши предприятия не исполняли на должном уровне функции по бронированию граждан. А эта работа должна вестись не только во время военных действий, но и в мирное время. Люди на самом деле подлежали бронированию, но наши заводы этих мер [по бронированию сотрудников] не предпринимали», — сообщила Сударенко во время пресс-конференции ИД «Гранада Пресс».

Омбудсмен отметила, что с начала частичной мобилизации и до конца 2022 года в ее аппарат поступило около двух с половиной тысяч жалоб. За 2023 год в аппарате насчитывается более 150 письменных жалоб, устных еще больше.

«В первые месяца полтора после начала частичной мобилизации преобладали жалобы на призыв. Люди говорили, что их призвали безосновательно. Потом характер менялся в сторону жалоб на необеспечение денежным довольствием, на отсутствие необходимой медпомощи в частях, были жалобы, что людей направляют в зону СВО без надлежащего боевого слаживания», — подытожила Сударенко.

На этой же пресс-конференции омбудсмен поделилась результатами работы аппарата. За все время из зоны СВО вернули домой 172 человека. При этом точное количество обращений с просьбой помочь человеку вернуться к семье, по ее словам, назвать невозможно.