РИА Новости: Европа столкнется с серьезным испытанием этим летом

Страны Европы летом столкнутся с истощением запасов пресной воды из-за жаркой погоды. Из-за этого европейцы столкнутся с множеством ограничений, касающихся использования воды.
«Плюсовые температуры при минимуме осадков означают истощение и без того хилых запасов пресной воды континента», — передает РИА Новости. В материале отметили, что речь идет не только о реках, но и о грунтовых водах.
В связи грядущими проблемами, европейцев обязуют снизить расход воды. Так, им могут запретить установку сантехнического оборудования, например, джакузи.
Ранее эколог Владимир Чупров в беседе с URA.RU сообщил о факторах, влияющих на нехватку питьевой воды. По его словам к дефициту приводят обмеление рек и сокращение грунтовых вод из-за деятельности человека.
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