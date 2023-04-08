08 апреля 2023

РИА Новости: Европа столкнется с серьезным испытанием этим летом

РИА Новости: Европу ждет дефицит пресной воды летом 2023 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Страны европейского союза. Европа. ЕС. архив, евросоюз, европа, ес, литва, озеро тракай, тракайский замок
Европейцам могут запретить расходовать много воды Фото:

Страны Европы летом столкнутся с истощением запасов пресной воды из-за жаркой погоды. Из-за этого европейцы столкнутся с множеством ограничений, касающихся использования воды.

«Плюсовые температуры при минимуме осадков означают истощение и без того хилых запасов пресной воды континента», — передает РИА Новости. В материале отметили, что речь идет не только о реках, но и о грунтовых водах.

В связи грядущими проблемами, европейцев обязуют снизить расход воды. Так, им могут запретить установку сантехнического оборудования, например, джакузи.

Ранее эколог Владимир Чупров в беседе с URA.RU сообщил о факторах, влияющих на нехватку питьевой воды. По его словам к дефициту приводят обмеление рек и сокращение грунтовых вод из-за деятельности человека.

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Страны Европы летом столкнутся с истощением запасов пресной воды из-за жаркой погоды. Из-за этого европейцы столкнутся с множеством ограничений, касающихся использования воды. «Плюсовые температуры при минимуме осадков означают истощение и без того хилых запасов пресной воды континента», — передает РИА Новости. В материале отметили, что речь идет не только о реках, но и о грунтовых водах. В связи грядущими проблемами, европейцев обязуют снизить расход воды. Так, им могут запретить установку сантехнического оборудования, например, джакузи. Ранее эколог Владимир Чупров в беседе с URA.RU сообщил о факторах, влияющих на нехватку питьевой воды. По его словам к дефициту приводят обмеление рек и сокращение грунтовых вод из-за деятельности человека.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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