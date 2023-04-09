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Пермяки отсудили у мэрии 150 тысяч рублей за непроизведенный капремонт

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь , купюры, пять тысяч, пятьдесят рублей, деньги, рубли
Пермяки изначально требовали взыскать 240 тысяч рублей Фото:

Жители Перми отсудили у мэрии 150 тысяч рублей за отсутствие капитального ремонта в своем доме. Об этом говорится в решении на сайте Ленинского районного суда.

«Суд решил: взыскать с муниципального образования „Город Пермь“ в лице администрации г. Перми в пользу Мережниковой Е.Г., Романовой О.Ф. компенсацию за непроизведенный капитальный ремонт в общей сумме 150 000 рублей: по 75 000 рублей каждому», — говорится в решении. Изначально истцы требовали взыскать 240 тысяч рублей.

Истцы являются собственниками двухкомнатной квартиры в одном из домов в центре города. Дом был признан аварийным и подлежащим сносу. Власти составили договор с жильцами об изъятии жилья за 2,22 млн рублей. Однако в стоимость компенсации не была включена сумма непроизведенного капитального ремонта в доме, в связи с чем пермяки обратились в суд.

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Жители Перми отсудили у мэрии 150 тысяч рублей за отсутствие капитального ремонта в своем доме. Об этом говорится в решении на сайте Ленинского районного суда. «Суд решил: взыскать с муниципального образования „Город Пермь“ в лице администрации г. Перми в пользу Мережниковой Е.Г., Романовой О.Ф. компенсацию за непроизведенный капитальный ремонт в общей сумме 150 000 рублей: по 75 000 рублей каждому», — говорится в решении. Изначально истцы требовали взыскать 240 тысяч рублей. Истцы являются собственниками двухкомнатной квартиры в одном из домов в центре города. Дом был признан аварийным и подлежащим сносу. Власти составили договор с жильцами об изъятии жилья за 2,22 млн рублей. Однако в стоимость компенсации не была включена сумма непроизведенного капитального ремонта в доме, в связи с чем пермяки обратились в суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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