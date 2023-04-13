С абьюзом на работе сталкивались 40% жителей Челябинска

14 апреля 2023 в 11:12 Размер текста - 17 +

Челябинцы высказались об абьюзе на рабочем месте Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Челябинске 40% сотрудников сталкивались с абьюзом на рабочем месте. Как сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob, понимание того, что считать абьюзом, имеет широкие рамки у горожан. «Под абьюзом работающие чаще всего подразумевают несоблюдение трудового законодательства, унижения и злоупотребление властью со стороны руководства. С психологическим насилием на работе сталкивались 42% опрошенных», — уточнили в SuperJob. При этом большинство, 46%, опыта психологического давления на них не имеют. Чаще всего, рассуждая о способах абьюза, челябинцы называют нарушение Трудового кодекса. Работники недовольны переработками, задержкой зарплат и выполнением не относящихся к их трудовым обязанностям поручений (32%). Четверть респондентов указали на злоупотребление руководством властью, 16% — на унижения, 15% испытали эмоциональное давление. Чаще остальных об абьюзе упоминали горожане в возрасте от 25 до 34 лет.

В Челябинске 40% сотрудников сталкивались с абьюзом на рабочем месте. Как сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob, понимание того, что считать абьюзом, имеет широкие рамки у горожан. «Под абьюзом работающие чаще всего подразумевают несоблюдение трудового законодательства, унижения и злоупотребление властью со стороны руководства. С психологическим насилием на работе сталкивались 42% опрошенных», — уточнили в SuperJob. При этом большинство, 46%, опыта психологического давления на них не имеют. Чаще всего, рассуждая о способах абьюза, челябинцы называют нарушение Трудового кодекса. Работники недовольны переработками, задержкой зарплат и выполнением не относящихся к их трудовым обязанностям поручений (32%). Четверть респондентов указали на злоупотребление руководством властью, 16% — на унижения, 15% испытали эмоциональное давление. Чаще остальных об абьюзе упоминали горожане в возрасте от 25 до 34 лет.