13 апреля 2023

С абьюзом на работе сталкивались 40% жителей Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
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Совместное заседание Генерального Совета Партии и Совета руководителей фракций партии "Единая Россия". Москва, отношения, служебный роман
Челябинцы высказались об абьюзе на рабочем месте Фото:

В Челябинске 40% сотрудников сталкивались с абьюзом на рабочем месте. Как сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob, понимание того, что считать абьюзом, имеет широкие рамки у горожан.

«Под абьюзом работающие чаще всего подразумевают несоблюдение трудового законодательства, унижения и злоупотребление властью со стороны руководства. С психологическим насилием на работе сталкивались 42% опрошенных», — уточнили в SuperJob.

При этом большинство, 46%, опыта психологического давления на них не имеют. Чаще всего, рассуждая о способах абьюза, челябинцы называют нарушение Трудового кодекса. Работники недовольны переработками, задержкой зарплат и выполнением не относящихся к их трудовым обязанностям поручений (32%).

Четверть респондентов указали на злоупотребление руководством властью, 16% — на унижения, 15% испытали эмоциональное давление. Чаще остальных об абьюзе упоминали горожане в возрасте от 25 до 34 лет.

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В Челябинске 40% сотрудников сталкивались с абьюзом на рабочем месте. Как сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob, понимание того, что считать абьюзом, имеет широкие рамки у горожан. «Под абьюзом работающие чаще всего подразумевают несоблюдение трудового законодательства, унижения и злоупотребление властью со стороны руководства. С психологическим насилием на работе сталкивались 42% опрошенных», — уточнили в SuperJob. При этом большинство, 46%, опыта психологического давления на них не имеют. Чаще всего, рассуждая о способах абьюза, челябинцы называют нарушение Трудового кодекса. Работники недовольны переработками, задержкой зарплат и выполнением не относящихся к их трудовым обязанностям поручений (32%). Четверть респондентов указали на злоупотребление руководством властью, 16% — на унижения, 15% испытали эмоциональное давление. Чаще остальных об абьюзе упоминали горожане в возрасте от 25 до 34 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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