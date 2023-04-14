Полицейский, обвиненный в убийстве тагильчанина, пожаловался на погибшего в СК

Полицейский Максим Онучин из Нижнего Тагила (Свердловская область), в машине которого от перелома шейного позвонка умер свердловчанин Сергей Шамрин, пожаловался на него. Мужчина требует возбудить уголовное дело против погибшего.
«Через 17 дней после трагедии полицейский Максим Онучин обратился в Следственный комитет. Он попросил возбудить уголовное дело против умершего Сергея Шамрина», — сообщает Е1 со ссылкой на адвоката Алексея Бушмакина. В своем заявлении полицейский указала, что до задержания Сергей выражался нецензурной бранью.
Следственный комитет опросил вдову Шамрина и свидетелей. В ведомстве отказались возбуждать дело против погибшего мужчины.
29 января трое полицейских садили в свою машину Сергея Шамрина, устраивавшего беспорядки у психиатрической больницы. После задержания у мужчины обнаружили перелома шейного позвонка — из-за него он и скончался. В отношении полицейских возбудили дело о превышении полномочий, двоих из них отправили под стражу.
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