В Екатеринбурге побили температурный рекорд 15-летней давности

В Екатеринбурге побили температурный рекорд, державшийся с 2008 года. Согласно данным синоптиков, среднесуточная температура была -2,4 градуса по Цельсию — это самый холодный день за последние 15 лет.
«В Екатеринбурге дневной максимум температуры составил +5,7 градусов тепла, ночной минимум -9. Среднесуточная температура -2,4 градуса — это самый холодный день 15 апреля с 2008 года», — сообщили синоптики в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
При этом синоптики утверждают, что перед наступлением теплой погоды в Свердловской область вновь с 17 апреля ожидается похолодание. «Холодный воздух затронет Свердловскую область только в понедельник утром, немного притормозив начинающееся в регионе потепление», — добавили в telegram-канале.
Ранее URA.RU сообщало, что 13 апреля жители Свердловской области неожиданно заметили снег и резкое похолодание. При этом максимальное количество снега в Свердловской области выпало в Верхотурье — там высота снежного покрова достигла 11 сантиметров.
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