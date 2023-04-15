В Екатеринбурге побили температурный рекорд 15-летней давности

В Екатеринбурге 15 апреля был самый холодный день за последние 15 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге побили температурный рекорд, державшийся с 2008 года. Согласно данным синоптиков, среднесуточная температура была -2,4 градуса по Цельсию — это самый холодный день за последние 15 лет.

«В Екатеринбурге дневной максимум температуры составил +5,7 градусов тепла, ночной минимум -9. Среднесуточная температура -2,4 градуса — это самый холодный день 15 апреля с 2008 года», — сообщили синоптики в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

При этом синоптики утверждают, что перед наступлением теплой погоды в Свердловской область вновь с 17 апреля ожидается похолодание. «Холодный воздух затронет Свердловскую область только в понедельник утром, немного притормозив начинающееся в регионе потепление», — добавили в telegram-канале.

Ранее URA.RU сообщало, что 13 апреля жители Свердловской области неожиданно заметили снег и резкое похолодание. При этом максимальное количество снега в Свердловской области выпало в Верхотурье — там высота снежного покрова достигла 11 сантиметров.