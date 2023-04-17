Свердловской студентке грозит 5 лет тюрьмы за лжеминирование вуза

17 апреля 2023 в 17:04 Размер текста - 17 +

В отношении студентки возбуждено уголовное дело Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Нижнем Тагиле студентка разослала фейковую информацию о минировании колледжа, дабы не идти на занятия. Теперь 18-летней девушке грозит до пяти лет лишения свободы. «Учащаяся филиала Свердловского медколледжа создала фейковую страницу и разослала однокурсникам сообщение о минировании шести аудиторий. Информация не подтвердилась, а студентку быстро вычислили. Она призналась, что сделала это, чтобы отменили занятия», — пишет telegram-канал SHOT. В отношении 18-летней возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма объекта социнфраструктуры». Студентке грозит до пяти лет лишения свободы, так как она является совершеннолетней. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу МВД Нижнего Тагила. В ведомстве отметили, что в настоящее время проходит проверка подлинности данного происшествия.

В Нижнем Тагиле студентка разослала фейковую информацию о минировании колледжа, дабы не идти на занятия. Теперь 18-летней девушке грозит до пяти лет лишения свободы. «Учащаяся филиала Свердловского медколледжа создала фейковую страницу и разослала однокурсникам сообщение о минировании шести аудиторий. Информация не подтвердилась, а студентку быстро вычислили. Она призналась, что сделала это, чтобы отменили занятия», — пишет telegram-канал SHOT. В отношении 18-летней возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма объекта социнфраструктуры». Студентке грозит до пяти лет лишения свободы, так как она является совершеннолетней. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу МВД Нижнего Тагила. В ведомстве отметили, что в настоящее время проходит проверка подлинности данного происшествия.