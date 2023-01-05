Свердловские полицейские дважды спасли людей из пожара

Пока пожарные ехали на вызов, полицейские помогали эвакуироваться пострадавшим Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловские инспекторы ДПС дважды помогли местным жителям во время пожаров. Первый раз полицейские пришли на помощь многодетной семье в городе Лесной, а затем спасли одинокую пожилую женщину из поселка Арти. Об этом рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Около 18 часов в Лесном два экипажа ДПС в составе старшего инспектора лейтенанта полиции Константина Кокорина, младшего лейтенанта полиции Мирослава Королева и старшего сержанта полиции Александра Шереш, находясь на маршруте патрулирования, получили указание от дежурной части проследовать по адресу Свердлова 1, где произошло возгорание», — рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД.

По словам Горелых, полицейские незамедлительно прибыли на место пожара и помогли эвакуироваться из горящего помещения пятерым людям, включая трех детей. «Пока в эпицентр событий ехала машина скорой помощи, представители МВД посадили семью в салон служебного транспортного средства, а сами приступили к регулированию дорожного движения, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники для тушения пожара», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

Второе возгорание произошло в поселке Арти, где на помощь 80-летней женщине также пришел инспектор ДПС. «В 19.25, закончив дневную смену, инспектор ДПС лейтенант Павел Кошелев намеревался отправиться к месту дислокации своего подразделения. Однако, в этот момент он увидел, что на крыше расположенного вблизи частного дома № 47 по улице Ленина начинается пожар», — рассказали в региональном главке.

После этого полицейский сообщил о возгорании в пожарную часть и постучал в окно, чтобы привлечь внимание жильцов. Мужчине открыла ничего не подозревающая пожилая женщина, которую Кошелев отвел в безопасное место. После этого инспектор ДПС взял во дворе лестницу, поднялся на крышу и установил причину возгорания.

«Как оказалось, загорелась деревянная обрешетка металлической кровли в районе печной трубы. Лейтенант Кошелев стал гасить пламя снегом, не позволяя, таким образом, до приезда коллег из регионального МЧС огню распространяться», — пояснил Горелых. После ликвидации возгорания, спасенная женщина поблагодарила бдительного инспектора ДПС за помощь.

Ранее свердловские полицейские спасли на трассе замерзающую семью. Семья из Сургута, которая направлялась в Пермский край, чуть не замерзла на трассе возле Ивделя в 30-градусный мороз из-за сломанного автомобиля. Полицейские помогли отбуксировать автомобиль в автосервис, а семью разместили в гостинице.

Константин Кокорин, Мирослав Королев и Александр Шереш спасли из пожара многодетную семью Фото предоставлено В.Н. Горелых

Инспектор ДПС лейтенант Павел Кошелев помог жительнице Арти во время начинающегося пожара Фото предоставлено В.Н. Горелых