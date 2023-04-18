В Нижнем Тагиле легковушка врезалась в забор и перевернулась. Фото

19 апреля 2023 в 00:08 Размер текста - 17 +

Свердловчанин не справился с управлением и перевернулся Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) мужчина на LADA Granta врезался в забор и перевернулся. В салоне легковушки находилась шестилетняя девочка, которая при аварии получила травмы, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области. «Мужчина на LADA Granta не справился с управлением, допустил наезд на металлическое ограждение в виде пешеходного ограждения и опрокидывание. В результате ДТП травмы получила шестилетняя девочка-пассажир легковушки», — сообщили в пресс-службе ведомства. ДТП произошло примерно в 20 часов 18 апреля возле дома на улице Металлургов, 20. Кроме ребенка в аварии никто не пострадал. Шестилетняя девочка была пристегнута и находилась в детском кресле, после осмотра врачей ребенка отпустили домой. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Свердловской области Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Свердловской области Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Свердловской области

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) мужчина на LADA Granta врезался в забор и перевернулся. В салоне легковушки находилась шестилетняя девочка, которая при аварии получила травмы, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области. «Мужчина на LADA Granta не справился с управлением, допустил наезд на металлическое ограждение в виде пешеходного ограждения и опрокидывание. В результате ДТП травмы получила шестилетняя девочка-пассажир легковушки», — сообщили в пресс-службе ведомства. ДТП произошло примерно в 20 часов 18 апреля возле дома на улице Металлургов, 20. Кроме ребенка в аварии никто не пострадал. Шестилетняя девочка была пристегнута и находилась в детском кресле, после осмотра врачей ребенка отпустили домой.