18 апреля 2023

В Нижнем Тагиле легковушка врезалась в забор и перевернулась. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловчанин не справился с управлением и перевернулся
Свердловчанин не справился с управлением и перевернулся Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) мужчина на LADA Granta врезался в забор и перевернулся. В салоне легковушки находилась шестилетняя девочка, которая при аварии получила травмы, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

«Мужчина на LADA Granta не справился с управлением, допустил наезд на металлическое ограждение в виде пешеходного ограждения и опрокидывание. В результате ДТП травмы получила шестилетняя девочка-пассажир легковушки», — сообщили в пресс-службе ведомства.

ДТП произошло примерно в 20 часов 18 апреля возле дома на улице Металлургов, 20. Кроме ребенка в аварии никто не пострадал. Шестилетняя девочка была пристегнута и находилась в детском кресле, после осмотра врачей ребенка отпустили домой.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) мужчина на LADA Granta врезался в забор и перевернулся. В салоне легковушки находилась шестилетняя девочка, которая при аварии получила травмы, сообщили корреспонденту URA.RU в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области. «Мужчина на LADA Granta не справился с управлением, допустил наезд на металлическое ограждение в виде пешеходного ограждения и опрокидывание. В результате ДТП травмы получила шестилетняя девочка-пассажир легковушки», — сообщили в пресс-службе ведомства. ДТП произошло примерно в 20 часов 18 апреля возле дома на улице Металлургов, 20. Кроме ребенка в аварии никто не пострадал. Шестилетняя девочка была пристегнута и находилась в детском кресле, после осмотра врачей ребенка отпустили домой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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