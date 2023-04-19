Депутатам думы ХМАО урезали расходы на командировки и помощников

Власти ХМАО усилили контроль над расходами депутатов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти ХМАО сократили расходы депутатов окружной думы на командировки и помощников. Источник URA.RU в политическом истеблишменте округа сообщил, что все поездки и привлечение ассистентов работе в выходные и праздники нужно согласовывать лично со спикером регионального парламента Борисом Хохряковым.

«Все поездки и привлечение ассистентов к работе в выходные и праздники, которая оплачивается в двойном размере, теперь нужно согласовывать лично с Хохряковым. Времена, когда на юбилей муниципалитета можно было ездить за госсчет целыми делегациями, кончились», — пожаловался инсайдер.

Другой собеседник агентства подтвердил, что контроль над расходами депутатов усилился после изменения системы оплаты труда бюджетников по требованию губернатора ХМАО Натальи Комаровой. «После сокращения премиальной части в пользу увеличения окладов расходы на командировку и работу в выходные и праздники выросли — они рассчитываются, исходя из оклада. В любом случае, все командировки и дополнительные расходы всегда согласовывались с руководством, в этой части ничего не изменилось». — уточнил инсайдер.

Несколько опрошенных корреспондентом депутатов отметили, что у них не возникало проблем при согласовании поездок. «Мы всегда разумно подходили к командировкам, и никогда не было, чтобы председатель думы не согласовал действительно обоснованную поездку. То же самое касается работы и командировок помощников», — рассказал Халид Таги-заде.