Ополченцев Донбасса приравняли к участникам боевых действий

Госдума приняла закон о статусе ветеранов боевых действий для ополченцев Донбасса
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Клипарт иллюстрации к новостям о погибщих в ходе СВО. Пермь, днр, лнр, орден мужества, ветеран, медали, прощание, сво
Ополченцы Донбасса смогут претендовать на социальные гарантии для ветеранов, заявили в Госдуме Фото:
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Принимавшие участие в боях в Донбассе с 2014 года получат статус ветеранов боевых действий. Соответствующий закон приняла Госдума России. Такой же статус получат все лица, заключившие контракт с организациями, содействующими выполнению задач СВО.

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«Проект федерального закона предусматривает присвоение статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий лицам, принимавшим участие в боевых […] в период с 12 мая 2014 года», — сообщается в пояснительной записке. Текст приводится на сайте Госдумы. Во втором чтении были одобрены поправки, позволяющими получать такой статус всем, кто заключил контракт с содействующими выполнению задач СВО организациями.

Ранее сообщалось о внесении поправок на рассмотрение. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что все эти лица должны иметь право на соответствующие социальные гарантии. Владимир Путин подписал указ о создании фонда, который будет оказывать социальную поддержку участникам СВО, передает RT.

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Принимавшие участие в боях в Донбассе с 2014 года получат статус ветеранов боевых действий. Соответствующий закон приняла Госдума России. Такой же статус получат все лица, заключившие контракт с организациями, содействующими выполнению задач СВО. «Проект федерального закона предусматривает присвоение статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий лицам, принимавшим участие в боевых […] в период с 12 мая 2014 года», — сообщается в пояснительной записке. Текст приводится на сайте Госдумы. Во втором чтении были одобрены поправки, позволяющими получать такой статус всем, кто заключил контракт с содействующими выполнению задач СВО организациями. Ранее сообщалось о внесении поправок на рассмотрение. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что все эти лица должны иметь право на соответствующие социальные гарантии. Владимир Путин подписал указ о создании фонда, который будет оказывать социальную поддержку участникам СВО, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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