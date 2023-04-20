Ополченцев Донбасса приравняли к участникам боевых действий

Принимавшие участие в боях в Донбассе с 2014 года получат статус ветеранов боевых действий. Соответствующий закон приняла Госдума России. Такой же статус получат все лица, заключившие контракт с организациями, содействующими выполнению задач СВО.
«Проект федерального закона предусматривает присвоение статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий лицам, принимавшим участие в боевых […] в период с 12 мая 2014 года», — сообщается в пояснительной записке. Текст приводится на сайте Госдумы. Во втором чтении были одобрены поправки, позволяющими получать такой статус всем, кто заключил контракт с содействующими выполнению задач СВО организациями.
Ранее сообщалось о внесении поправок на рассмотрение. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что все эти лица должны иметь право на соответствующие социальные гарантии. Владимир Путин подписал указ о создании фонда, который будет оказывать социальную поддержку участникам СВО, передает RT.
Принимавшие участие в боях в Донбассе с 2014 года получат статус ветеранов боевых действий. Соответствующий закон приняла Госдума России. Такой же статус получат все лица, заключившие контракт с организациями, содействующими выполнению задач СВО. «Проект федерального закона предусматривает присвоение статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий лицам, принимавшим участие в боевых […] в период с 12 мая 2014 года», — сообщается в пояснительной записке. Текст приводится на сайте Госдумы. Во втором чтении были одобрены поправки, позволяющими получать такой статус всем, кто заключил контракт с содействующими выполнению задач СВО организациями. Ранее сообщалось о внесении поправок на рассмотрение. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что все эти лица должны иметь право на соответствующие социальные гарантии. Владимир Путин подписал указ о создании фонда, который будет оказывать социальную поддержку участникам СВО, передает RT.