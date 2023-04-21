Пригожин упрекнул советника Пушилина за заявление об окружении Бахмута

Пригожин: бойцы ЧВК «Вагнер» ведут тяжелые бои против ВСУ в Артемовске
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В Артемовске проходят ожесточенные бои, заявил Евгений Пригожин Фото:
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Бойцы ЧВК «Вагнер» не окружили Артемовск. Об этом заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин, подчеркнув, что в городе ведутся тяжелые бои. Так он прокомментировал заявление советника врио главы ДНР Яна Гагина о том, что город взят в кольцо.

«Об образовании котла для ВСУ в Артемовске говорить рано, как и ранее они находятся в так называемом „оперативном окружении“», — передает слова Евгения Пригожина его пресс-служба в Telegram. Он подчеркнул, что в Артемовске продолжаются тяжелые бои, а преждевременные заявления об их результатах лишь создают проблемы ЧВК «Вагнер».

Штурмовые отряды «Вагнер» продолжают вести бои за освобождение Артемовска. Ранее Ян Гагин заявил об окружении города бойцами ЧВК «Вагнер». Однако вскоре его слова были опровергнуты источником РИА Новости, находящимся в городе. Минобороны РФ сообщило, что отряды «Вагнер» ведут бои в западной части Артемовска при поддержке бойцов ВДВ.

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Бойцы ЧВК «Вагнер» не окружили Артемовск. Об этом заявил основатель ЧВК Евгений Пригожин, подчеркнув, что в городе ведутся тяжелые бои. Так он прокомментировал заявление советника врио главы ДНР Яна Гагина о том, что город взят в кольцо. «Об образовании котла для ВСУ в Артемовске говорить рано, как и ранее они находятся в так называемом „оперативном окружении“», — передает слова Евгения Пригожина его пресс-служба в Telegram. Он подчеркнул, что в Артемовске продолжаются тяжелые бои, а преждевременные заявления об их результатах лишь создают проблемы ЧВК «Вагнер». Штурмовые отряды «Вагнер» продолжают вести бои за освобождение Артемовска. Ранее Ян Гагин заявил об окружении города бойцами ЧВК «Вагнер». Однако вскоре его слова были опровергнуты источником РИА Новости, находящимся в городе. Минобороны РФ сообщило, что отряды «Вагнер» ведут бои в западной части Артемовска при поддержке бойцов ВДВ.
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