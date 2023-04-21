Telegraaf: ВС Голландии тайно обучили ВСУ пользоваться ЗРК Patriot

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Бойцы ВСУ тайно обучались под руководством голландских военных, сообщил Онно Эйхельсхейм Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Весной Вооруженные силы Голландии обучали украинских солдат пользоваться зенитно-ракетным комплексом (ЗРК) Patriot. Об этом сообщает издание Telegraaf, приводя слова командующего ВС Нидерландов Онно Эйхельсхейма.

«Десятинедельный курс обучения [ВСУ] использованию ЗРК Patriot завершен. Это был чрезвычайно интенсивный ускоренный курс с занятиями от 12 до 15 часов шесть-семь дней в неделю», — сообщает издание. Эйхельсхейм отметил, что информация об обучении украинских военных не разглашалась из-за соображений безопасности.

В апреле ЗРК Patriot заступили на боевое дежурство в системе ПВО Украины. Это произошло из-за того, что украинцы быстро прошли обучение. В апреле ЗРК Patriot прибыли на Украину из ФРГ, США и Нидерландов, сообщает RT.

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Весной Вооруженные силы Голландии обучали украинских солдат пользоваться зенитно-ракетным комплексом (ЗРК) Patriot. Об этом сообщает издание Telegraaf, приводя слова командующего ВС Нидерландов Онно Эйхельсхейма. «Десятинедельный курс обучения [ВСУ] использованию ЗРК Patriot завершен. Это был чрезвычайно интенсивный ускоренный курс с занятиями от 12 до 15 часов шесть-семь дней в неделю», — сообщает издание. Эйхельсхейм отметил, что информация об обучении украинских военных не разглашалась из-за соображений безопасности. В апреле ЗРК Patriot заступили на боевое дежурство в системе ПВО Украины. Это произошло из-за того, что украинцы быстро прошли обучение. В апреле ЗРК Patriot прибыли на Украину из ФРГ, США и Нидерландов, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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