Польша после захвата Украины может начать присоединять свои бывшие территории. В этот момент европейские лидеры обратятся к России для сдерживания польской агрессии и подписания мирного договора. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев.
«Вкусившая крови, как это уже бывало, Речь Бандеросполитая 2.0 может заняться историческим реваншизмом <…> [Тогда лидеры Европы] обратятся за помощью к нам и сами подготовят новый договор о европейской безопасности для сдерживания неугомонной Польши», — написал Медведев в своем telegram-канале.
Ранее Медведев призвал президента Украины Владимира Зеленского прислушаться к словам немецких журналистов из Die Welt. По его словам, они прямо призывают Зеленского не совершать ошибки основателя тоталитарной диктатуры Третьего рейха Адольфа Гитлера во время решающих битв.
В другом высказывании Медведев заявил министру обороны Германии Борису Писториусу, что любой немец должен быть готов к параду в Берлине в случае нападения на Россию, передает RT. Ранее Писториус заявил, что считает нормальным проведение украинкой операции на территории России.
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