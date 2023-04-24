Медведев объяснил, чем захват Польшей Украины выгоден России

Медведев: Европа обратится к России для сдерживания агрессии Польши после захвата Украины

24 апреля 2023 в 11:18 Размер текста - 17 +

Европейские лидеры обратятся к России для заключения мирного договора, отметил Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Польша после захвата Украины может начать присоединять свои бывшие территории. В этот момент европейские лидеры обратятся к России для сдерживания польской агрессии и подписания мирного договора. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев. «Вкусившая крови, как это уже бывало, Речь Бандеросполитая 2.0 может заняться историческим реваншизмом <…> [Тогда лидеры Европы] обратятся за помощью к нам и сами подготовят новый договор о европейской безопасности для сдерживания неугомонной Польши», — написал Медведев в своем telegram-канале. Ранее Медведев призвал президента Украины Владимира Зеленского прислушаться к словам немецких журналистов из Die Welt. По его словам, они прямо призывают Зеленского не совершать ошибки основателя тоталитарной диктатуры Третьего рейха Адольфа Гитлера во время решающих битв. В другом высказывании Медведев заявил министру обороны Германии Борису Писториусу, что любой немец должен быть готов к параду в Берлине в случае нападения на Россию, передает RT. Ранее Писториус заявил, что считает нормальным проведение украинкой операции на территории России.

Польша после захвата Украины может начать присоединять свои бывшие территории. В этот момент европейские лидеры обратятся к России для сдерживания польской агрессии и подписания мирного договора. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев. «Вкусившая крови, как это уже бывало, Речь Бандеросполитая 2.0 может заняться историческим реваншизмом <…> [Тогда лидеры Европы] обратятся за помощью к нам и сами подготовят новый договор о европейской безопасности для сдерживания неугомонной Польши», — написал Медведев в своем telegram-канале. Ранее Медведев призвал президента Украины Владимира Зеленского прислушаться к словам немецких журналистов из Die Welt. По его словам, они прямо призывают Зеленского не совершать ошибки основателя тоталитарной диктатуры Третьего рейха Адольфа Гитлера во время решающих битв. В другом высказывании Медведев заявил министру обороны Германии Борису Писториусу, что любой немец должен быть готов к параду в Берлине в случае нападения на Россию, передает RT. Ранее Писториус заявил, что считает нормальным проведение украинкой операции на территории России.