Медведев пригрозил Южной Корее российским оружием у границ

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев уличил Южную Корею в лицемерии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев пригрозил Южной Корее российским оружием у соседней КНДР. Таким образом политик отреагировал на решение Сеула предоставить Киеву военную помощь.

«Появились новые желающие помочь нашим врагам. Президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что в принципе это государство готово поставлять киевскому режиму оружие. <…> Интересно, что скажут жители этой страны, когда увидят новейшие образцы российского оружия у своих ближайших соседей — наших партнеров из КНДР», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Он также отметил, что ранее Южная Корея заявляла, что полностью исключает поставки летального оружия на Украину.

Ранее стало известно, что президент Южной Кореи Юн Сок Ель допустил отправку военной поддержки Киеву. По его словам, это случится в том случае, когда произойдет масштабное нападение на гражданское население.

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Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев пригрозил Южной Корее российским оружием у соседней КНДР. Таким образом политик отреагировал на решение Сеула предоставить Киеву военную помощь. «Появились новые желающие помочь нашим врагам. Президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что в принципе это государство готово поставлять киевскому режиму оружие. <…> Интересно, что скажут жители этой страны, когда увидят новейшие образцы российского оружия у своих ближайших соседей — наших партнеров из КНДР», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Он также отметил, что ранее Южная Корея заявляла, что полностью исключает поставки летального оружия на Украину. Ранее стало известно, что президент Южной Кореи Юн Сок Ель допустил отправку военной поддержки Киеву. По его словам, это случится в том случае, когда произойдет масштабное нападение на гражданское население.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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