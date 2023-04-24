Свердловский губернатор взял экономический курс на Узбекистан. Фото

Свердловский губернатор подписали соглашение о сотрудничестве с представителем Узбекистана
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Годовое Общее собрание СОССП. Нижний Тагил, куйвашев евгений
Куйвашев закрепил договоренности о сотрудничестве в соглашении с Узбекистаном Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Ферганской областей (Узбекистан) Хайрулло Бозаров подписали соглашение о сотрудничестве в сфере экономики, промышленности, культуры и образования. Об этом сообщает департамент информационной политики.

«Сегодня мы закрепляем договоренности о сотрудничестве с Ферганской областью. Это и сотрудничество в сфере промышленности, и сельского хозяйства», — заявил Куйвашев. Также речь шла также о культуре и образовании.

Соглашение было подписано 24 апреля в рамках визита свердловской делегации в Фергану. «Я очень рад, что дело, которое мы начали в Намангане, продолжается в Фергане. Мы подписали соглашение, которое расширит двусторонние отношения во многих сферах: в экономике, торговле, образовании», — сказал Бозаров.

Ранее стало известно, что Куйвашев и Бозаров могут создать на Урале Ферганский дом, где будут выставлять продукцию из Узбекистана. Об этом они договорились во время рабочей поездки свердловской делегации в соседнее государство.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Ферганской областей (Узбекистан) Хайрулло Бозаров подписали соглашение о сотрудничестве в сфере экономики, промышленности, культуры и образования. Об этом сообщает департамент информационной политики. «Сегодня мы закрепляем договоренности о сотрудничестве с Ферганской областью. Это и сотрудничество в сфере промышленности, и сельского хозяйства», — заявил Куйвашев. Также речь шла также о культуре и образовании. Соглашение было подписано 24 апреля в рамках визита свердловской делегации в Фергану. «Я очень рад, что дело, которое мы начали в Намангане, продолжается в Фергане. Мы подписали соглашение, которое расширит двусторонние отношения во многих сферах: в экономике, торговле, образовании», — сказал Бозаров. Ранее стало известно, что Куйвашев и Бозаров могут создать на Урале Ферганский дом, где будут выставлять продукцию из Узбекистана. Об этом они договорились во время рабочей поездки свердловской делегации в соседнее государство.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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