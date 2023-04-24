Свердловский губернатор взял экономический курс на Узбекистан. Фото

Свердловский губернатор подписали соглашение о сотрудничестве с представителем Узбекистана

24 апреля 2023 в 19:00 Размер текста - 17 +

Куйвашев закрепил договоренности о сотрудничестве в соглашении с Узбекистаном Фото: Размик Закарян © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Ферганской областей (Узбекистан) Хайрулло Бозаров подписали соглашение о сотрудничестве в сфере экономики, промышленности, культуры и образования. Об этом сообщает департамент информационной политики. «Сегодня мы закрепляем договоренности о сотрудничестве с Ферганской областью. Это и сотрудничество в сфере промышленности, и сельского хозяйства», — заявил Куйвашев. Также речь шла также о культуре и образовании. Соглашение было подписано 24 апреля в рамках визита свердловской делегации в Фергану. «Я очень рад, что дело, которое мы начали в Намангане, продолжается в Фергане. Мы подписали соглашение, которое расширит двусторонние отношения во многих сферах: в экономике, торговле, образовании», — сказал Бозаров. Ранее стало известно, что Куйвашев и Бозаров могут создать на Урале Ферганский дом, где будут выставлять продукцию из Узбекистана. Об этом они договорились во время рабочей поездки свердловской делегации в соседнее государство. Фото: департамент информационной политики Свердловской области Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Ферганской областей (Узбекистан) Хайрулло Бозаров подписали соглашение о сотрудничестве в сфере экономики, промышленности, культуры и образования. Об этом сообщает департамент информационной политики. «Сегодня мы закрепляем договоренности о сотрудничестве с Ферганской областью. Это и сотрудничество в сфере промышленности, и сельского хозяйства», — заявил Куйвашев. Также речь шла также о культуре и образовании. Соглашение было подписано 24 апреля в рамках визита свердловской делегации в Фергану. «Я очень рад, что дело, которое мы начали в Намангане, продолжается в Фергане. Мы подписали соглашение, которое расширит двусторонние отношения во многих сферах: в экономике, торговле, образовании», — сказал Бозаров. Ранее стало известно, что Куйвашев и Бозаров могут создать на Урале Ферганский дом, где будут выставлять продукцию из Узбекистана. Об этом они договорились во время рабочей поездки свердловской делегации в соседнее государство.