В Свердловской области появится «резиденция» Узбекистана. Фото

В Свердловской области появится Ферганский дом, где представят продукцию из Узбекистана

24 апреля 2023 в 13:52 Размер текста - 17 +

Главная цель поездки Куйвашева — поиск новых форматов взаимодействия в Фергане и Ташкенте Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Глава Свердловской области Евгений Куйвашев и хоким Ферганской области Хайрулло Бозаров могут создать на Урале Ферганский дом, где будут выставлять продукцию из Узбекистана. Об этом сообщает департамент информационной политики. «По итогам рабочего визита представителей Свердловской области в Фергану на Среднем Урале может появиться Ферганский дом, где будет представлена продукция этого региона Узбекистана», — заявили в ДИП. Эта идея будет прорабатываться в ближайшее время. Также Куйвашев оценил работу предприятия по производству керамогранитных плит Art Soft Ceramic и крупнейшей в стране текстильной компании Global Textile Infinity. Губернатор посетил завод «Кварц», который представляет интерес для Свердловской области. «Это крупнейшее в Узбекистане и в целом в Центральной Азии предприятие по выпуску листового полированного, цветного, закаленного стекла и стекол для автомобильной промышленности. Интерес Свердловской области к продукции „Кварца“ обусловлен высокими темпами строительства, которые демонстрирует наш регион», — передает ДИП. Ранее стало известно, что свердловская делегация во главе с губернатором региона Евгением Куйвашев 23 апреля прибыли в Республику Узбекистан, где проведут ряд деловых и культурных мероприятий. В частности, они посетят международную выставку «Иннопром. Центральная Азия». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев и хоким Ферганской области Хайрулло Бозаров могут создать на Урале Ферганский дом, где будут выставлять продукцию из Узбекистана. Об этом сообщает департамент информационной политики. «По итогам рабочего визита представителей Свердловской области в Фергану на Среднем Урале может появиться Ферганский дом, где будет представлена продукция этого региона Узбекистана», — заявили в ДИП. Эта идея будет прорабатываться в ближайшее время. Также Куйвашев оценил работу предприятия по производству керамогранитных плит Art Soft Ceramic и крупнейшей в стране текстильной компании Global Textile Infinity. Губернатор посетил завод «Кварц», который представляет интерес для Свердловской области. «Это крупнейшее в Узбекистане и в целом в Центральной Азии предприятие по выпуску листового полированного, цветного, закаленного стекла и стекол для автомобильной промышленности. Интерес Свердловской области к продукции „Кварца“ обусловлен высокими темпами строительства, которые демонстрирует наш регион», — передает ДИП. Ранее стало известно, что свердловская делегация во главе с губернатором региона Евгением Куйвашев 23 апреля прибыли в Республику Узбекистан, где проведут ряд деловых и культурных мероприятий. В частности, они посетят международную выставку «Иннопром. Центральная Азия».