Глава Свердловской области Евгений Куйвашев и хоким Ферганской области Хайрулло Бозаров могут создать на Урале Ферганский дом, где будут выставлять продукцию из Узбекистана. Об этом сообщает департамент информационной политики.
«По итогам рабочего визита представителей Свердловской области в Фергану на Среднем Урале может появиться Ферганский дом, где будет представлена продукция этого региона Узбекистана», — заявили в ДИП. Эта идея будет прорабатываться в ближайшее время.
Также Куйвашев оценил работу предприятия по производству керамогранитных плит Art Soft Ceramic и крупнейшей в стране текстильной компании Global Textile Infinity. Губернатор посетил завод «Кварц», который представляет интерес для Свердловской области.
«Это крупнейшее в Узбекистане и в целом в Центральной Азии предприятие по выпуску листового полированного, цветного, закаленного стекла и стекол для автомобильной промышленности. Интерес Свердловской области к продукции „Кварца“ обусловлен высокими темпами строительства, которые демонстрирует наш регион», — передает ДИП.
Ранее стало известно, что свердловская делегация во главе с губернатором региона Евгением Куйвашев 23 апреля прибыли в Республику Узбекистан, где проведут ряд деловых и культурных мероприятий. В частности, они посетят международную выставку «Иннопром. Центральная Азия».
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