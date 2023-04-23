23 апреля 2023

В Свердловской области появится «резиденция» Узбекистана. Фото

В Свердловской области появится Ферганский дом, где представят продукцию из Узбекистана
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие нового термического цеха на Уральском заводе тяжелого машиностроения (ПАО «Уралмашзавод»). Екатеринбург , куйвашев евгений, куйвашев в каске
Главная цель поездки Куйвашева — поиск новых форматов взаимодействия в Фергане и Ташкенте Фото:

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев и хоким Ферганской области Хайрулло Бозаров могут создать на Урале Ферганский дом, где будут выставлять продукцию из Узбекистана. Об этом сообщает департамент информационной политики.

«По итогам рабочего визита представителей Свердловской области в Фергану на Среднем Урале может появиться Ферганский дом, где будет представлена продукция этого региона Узбекистана», — заявили в ДИП. Эта идея будет прорабатываться в ближайшее время.

Также Куйвашев оценил работу предприятия по производству керамогранитных плит Art Soft Ceramic и крупнейшей в стране текстильной компании Global Textile Infinity. Губернатор посетил завод «Кварц», который представляет интерес для Свердловской области.

«Это крупнейшее в Узбекистане и в целом в Центральной Азии предприятие по выпуску листового полированного, цветного, закаленного стекла и стекол для автомобильной промышленности. Интерес Свердловской области к продукции „Кварца“ обусловлен высокими темпами строительства, которые демонстрирует наш регион», — передает ДИП.

Ранее стало известно, что свердловская делегация во главе с губернатором региона Евгением Куйвашев 23 апреля прибыли в Республику Узбекистан, где проведут ряд деловых и культурных мероприятий. В частности, они посетят международную выставку «Иннопром. Центральная Азия».

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Глава Свердловской области Евгений Куйвашев и хоким Ферганской области Хайрулло Бозаров могут создать на Урале Ферганский дом, где будут выставлять продукцию из Узбекистана. Об этом сообщает департамент информационной политики. «По итогам рабочего визита представителей Свердловской области в Фергану на Среднем Урале может появиться Ферганский дом, где будет представлена продукция этого региона Узбекистана», — заявили в ДИП. Эта идея будет прорабатываться в ближайшее время. Также Куйвашев оценил работу предприятия по производству керамогранитных плит Art Soft Ceramic и крупнейшей в стране текстильной компании Global Textile Infinity. Губернатор посетил завод «Кварц», который представляет интерес для Свердловской области. «Это крупнейшее в Узбекистане и в целом в Центральной Азии предприятие по выпуску листового полированного, цветного, закаленного стекла и стекол для автомобильной промышленности. Интерес Свердловской области к продукции „Кварца“ обусловлен высокими темпами строительства, которые демонстрирует наш регион», — передает ДИП. Ранее стало известно, что свердловская делегация во главе с губернатором региона Евгением Куйвашев 23 апреля прибыли в Республику Узбекистан, где проведут ряд деловых и культурных мероприятий. В частности, они посетят международную выставку «Иннопром. Центральная Азия».
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