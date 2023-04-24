24 апреля 2023

Член ЦИК Колюшин предположил использование нейросети на выборах в сентябре

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Выборы- 2021. Курган , избирательная комиссия, наблюдатели, выборы, избирательный участок, голосование, урна для голосования, урна голосования, бюллетень, выборы 2021
Законодательство позволяет использовать нейросеть в выборах, отметил Евгений Колюшин Фото:

Нейросетью могут пользоваться наблюдатели на выборах, также данные математической модели могут быть применены в агитационных материалах. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился член Центральной избирательной комиссии Евгений Колюшин.

«Это дело самих наблюдателей — все анализировать. Теоретически я не исключаю такой вариант, но надо знать возможности этих нейросетей, уметь ими пользоваться. В принципе, на мой взгляд, законодательство разрешает использовать этот инструмент как какой-то дополнительный. Также можно быть в агитационных материалах какие-то возможности [нейросети] использовать», — объяснил Евгений Колюшин.

При этом собеседник агентства подчеркнул, что в самой системе голосования нейросеть пока не может быть применена. «Если это применять к стадии голосования, то нужно другое законодательство, потому что наше ориентировано на традиционное голосование», — подчеркнул Колюшин.

Ранее замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов заявил, что партия планирует использовать нейросети в ходе предстоящих региональных выборов. Программа может давать прогнозы, аналитику, использоваться для генерации видеоматериалов и изображений. В единый день голосования 10 сентября пройдут выборы губернаторов в 23 регионах РФ, довыборы в Госдуму РФ и мэра Москвы, Томска и Хабаровске.

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Нейросетью могут пользоваться наблюдатели на выборах, также данные математической модели могут быть применены в агитационных материалах. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился член Центральной избирательной комиссии Евгений Колюшин. «Это дело самих наблюдателей — все анализировать. Теоретически я не исключаю такой вариант, но надо знать возможности этих нейросетей, уметь ими пользоваться. В принципе, на мой взгляд, законодательство разрешает использовать этот инструмент как какой-то дополнительный. Также можно быть в агитационных материалах какие-то возможности [нейросети] использовать», — объяснил Евгений Колюшин. При этом собеседник агентства подчеркнул, что в самой системе голосования нейросеть пока не может быть применена. «Если это применять к стадии голосования, то нужно другое законодательство, потому что наше ориентировано на традиционное голосование», — подчеркнул Колюшин. Ранее замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов заявил, что партия планирует использовать нейросети в ходе предстоящих региональных выборов. Программа может давать прогнозы, аналитику, использоваться для генерации видеоматериалов и изображений. В единый день голосования 10 сентября пройдут выборы губернаторов в 23 регионах РФ, довыборы в Госдуму РФ и мэра Москвы, Томска и Хабаровске.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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