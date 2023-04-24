Пермский дизайнер вручную делает сумки в виде черепа. Фото

25 апреля 2023 в 10:57 Размер текста - 17 +

Заготовку для сумки пермячка напечатала на 3D-принтере. Архивное фото Фото: Илья Московец © URA.RU Пермский дизайнер Светлана Летова создала и продает сумку в виде черепа. О том, как ей пришла такая идея пермячка рассказала корреспонденту URA.RU. «Подобную работу увидела на интернет-сервисе Pinterest и стала думать, как подобное воплотить в жизнь. Заготовку черепа напечатала на 3D-принтере, после этого стала искать кожу, которая подойдет для этой идеи. Только третий вид кожи, которую покупала подошел и все получилось», — рассказала агентству дизайнер. По словам пермячки, на изготовление сумки ушел примерно год. «Долгое время думала, как оформить ручки и какую фурнитуру выбрать», — вспоминает Летова. Стоимость необычного аксессуара женщина оценила в 20 тысяч рублей. Идея шить сумки пришла к дизайнеру после того, как она поняла, что ничего из продающегося в магазинах ей не нравится, по этой же причине пермячка хочет попробовать себя в производстве обуви ручной работы. Примерно год ушел у пермячки, чтобы создать эту сумку Личная страница Светланы Летовой в соцсети «ВКонтакте»

Пермский дизайнер Светлана Летова создала и продает сумку в виде черепа. О том, как ей пришла такая идея пермячка рассказала корреспонденту URA.RU. «Подобную работу увидела на интернет-сервисе Pinterest и стала думать, как подобное воплотить в жизнь. Заготовку черепа напечатала на 3D-принтере, после этого стала искать кожу, которая подойдет для этой идеи. Только третий вид кожи, которую покупала подошел и все получилось», — рассказала агентству дизайнер. По словам пермячки, на изготовление сумки ушел примерно год. «Долгое время думала, как оформить ручки и какую фурнитуру выбрать», — вспоминает Летова. Стоимость необычного аксессуара женщина оценила в 20 тысяч рублей. Идея шить сумки пришла к дизайнеру после того, как она поняла, что ничего из продающегося в магазинах ей не нравится, по этой же причине пермячка хочет попробовать себя в производстве обуви ручной работы.