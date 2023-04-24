24 апреля 2023

Пермский дизайнер вручную делает сумки в виде черепа. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, череп, анатомия
Заготовку для сумки пермячка напечатала на 3D-принтере. Архивное фото Фото:

Пермский дизайнер Светлана Летова создала и продает сумку в виде черепа. О том, как ей пришла такая идея пермячка рассказала корреспонденту URA.RU.

«Подобную работу увидела на интернет-сервисе Pinterest и стала думать, как подобное воплотить в жизнь. Заготовку черепа напечатала на 3D-принтере, после этого стала искать кожу, которая подойдет для этой идеи. Только третий вид кожи, которую покупала подошел и все получилось», — рассказала агентству дизайнер.

По словам пермячки, на изготовление сумки ушел примерно год. «Долгое время думала, как оформить ручки и какую фурнитуру выбрать», — вспоминает Летова. Стоимость необычного аксессуара женщина оценила в 20 тысяч рублей. Идея шить сумки пришла к дизайнеру после того, как она поняла, что ничего из продающегося в магазинах ей не нравится, по этой же причине пермячка хочет попробовать себя в производстве обуви ручной работы.

Примерно год ушел у пермячки, чтобы создать эту сумку
Примерно год ушел у пермячки, чтобы создать эту сумку

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Пермский дизайнер Светлана Летова создала и продает сумку в виде черепа. О том, как ей пришла такая идея пермячка рассказала корреспонденту URA.RU. «Подобную работу увидела на интернет-сервисе Pinterest и стала думать, как подобное воплотить в жизнь. Заготовку черепа напечатала на 3D-принтере, после этого стала искать кожу, которая подойдет для этой идеи. Только третий вид кожи, которую покупала подошел и все получилось», — рассказала агентству дизайнер. По словам пермячки, на изготовление сумки ушел примерно год. «Долгое время думала, как оформить ручки и какую фурнитуру выбрать», — вспоминает Летова. Стоимость необычного аксессуара женщина оценила в 20 тысяч рублей. Идея шить сумки пришла к дизайнеру после того, как она поняла, что ничего из продающегося в магазинах ей не нравится, по этой же причине пермячка хочет попробовать себя в производстве обуви ручной работы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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