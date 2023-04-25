25 апреля 2023

Мэр Александровска рассказала, как будет решать проблему с фекальным «озером»

Власти Александровска решили облагородить территорию на месте фекального «озера»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание совета глав муниципальных образований Пермского края. Пермь, лаврова ольга
Ольга Лаврова заявила, что после устранения причины коммунальной аварии в Яйве, территория будет облагорожена Фото:

В поселке Яйва (Пермский край) планируется замена коллектора, износ которого привел к коммунальной аварии и образованию фекального «озера». Работы будут проведены силами муниципалитета, заявила глава Александровского округа Ольга Лаврова. Видео с пояснением чиновницы разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» блогер Игорь Соловей.

«Когда будут прокладывать новый коллектор, естественно, будут проводиться в целом работы по благоустройству придомовой территории, детской площадки. Мы с жителями домов уже обсуждали этот вопрос», — сказала Лаврова. Сейчас собственник коммунального имущества «Жилкомсервис» засыпал зловонную яму грунтом. Провести работы компанию обязала прокуратура, которая обратилась в суд с соответствующим заявлением.

Однако, по словам Лавровой, никаких гарантий относительно качества проведенных работ собственник имущества не дал. За годы аварии на коллекторе грунт пропитался канализационными стоками и несмотря на то, что фекальное «озеро» в Яйве засыпали, зловонный запах никуда не исчез. Лаврова призналась, что в Яйве существует не только проблема с водоотведением и канализацией, но и с водоснабжением, потому что коммунальные сети и оборудование не ремонтировалось собственником «многие годы».

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В поселке Яйва (Пермский край) планируется замена коллектора, износ которого привел к коммунальной аварии и образованию фекального «озера». Работы будут проведены силами муниципалитета, заявила глава Александровского округа Ольга Лаврова. Видео с пояснением чиновницы разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» блогер Игорь Соловей. «Когда будут прокладывать новый коллектор, естественно, будут проводиться в целом работы по благоустройству придомовой территории, детской площадки. Мы с жителями домов уже обсуждали этот вопрос», — сказала Лаврова. Сейчас собственник коммунального имущества «Жилкомсервис» засыпал зловонную яму грунтом. Провести работы компанию обязала прокуратура, которая обратилась в суд с соответствующим заявлением. Однако, по словам Лавровой, никаких гарантий относительно качества проведенных работ собственник имущества не дал. За годы аварии на коллекторе грунт пропитался канализационными стоками и несмотря на то, что фекальное «озеро» в Яйве засыпали, зловонный запах никуда не исчез. Лаврова призналась, что в Яйве существует не только проблема с водоотведением и канализацией, но и с водоснабжением, потому что коммунальные сети и оборудование не ремонтировалось собственником «многие годы».
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