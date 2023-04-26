Свердловский мэр объявил о сборе помощи погорельцам в Сосьве

Глава Краснотурьинска (Свердловская область) Александр Устинов начал сбор помощи местным жителям поселка Сосьва, пострадавшим в крупном пожаре. Об этом он заявил в своем telegram-канале.
«Для оказания гуманитарной помощи жителям поселка Сосьва, пострадавшим в результате пожара, администрация Краснотурьинска, региональное отделение „Красного Креста“ и волонтеры ГБПОУ „Свердловский областной медицинский колледж“ на базе образовательного учреждения организуют пункт сбора гуманитарной помощи», — сказано в сообщении. Организация сбора будет проходить с 26 апреля по 26 мая 2023 года.
Жителям Сосьвы собирают взрослую и детскую одежду, домашний текстиль, кухонную посуду, канцелярские принадлежности, предметы личной гигиены и продукты длительного хранения. Место сбора установлено по адресу Чернышевского, 3.
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области вспыхнули десятки пожаров, 660 человек остались без крыши над головой. В Сосьве сгорело порядка 90 жилых домов. После чего свердловский областной союз промышленников и предпринимателей (СОСПП) начал сбор средств для погорельцев. Подробности крупного пожара в регионе собраны в сбойке URA.RU.
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