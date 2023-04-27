Жителям ХМАО назвали города, куда дешевле всего уехать на поезде

Туту.ру: самым популярным железнодорожным направлением из ХМАО стала Тюмень

28 апреля 2023 в 01:18 Размер текста - 17 +

Для путешествий на поезде жители ХМАО чаще выбирают поездки в Тюмень Фото: Сергей Русанов © URA.RU Самым дешевым железнодорожным направлением из Сургута и Нижневартовска (ХМАО) среди популярных стала Тюмень. Как сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса путешествий Туту.ру, в мае и июне туда планирует отправиться 18,7% пассажиров из Сургута и 25,4% из Нижневартовска. «Больше всего пользуются спросом поезда из Сургута и Нижневартовска в Тюмень, Уфу, Екатеринбург, Омск и Челябинск. Дешевле всего уехать в Тюмень: средний чек поездки в одну сторону из Сургута — 2352 рубля, из Нижневартовска — 2574 рубля», — сообщили аналитики сервиса, проанализировав данные бронирований за май и июнь 2023 года. У сургутян также востребованы путешествия в Уфу — доля пассажиров 7% (билет в одну сторону в среднем стоит 3576 рублей), Екатеринбург — 5,9% пассажиров (2907 рублей), Омск — 5,2% (3467 рублей) и Челябинск — 3,3% (3115 рублей). «Средний чек за железнодорожный билет из Сургута на май и июнь находится на уровне 3 838 рублей в одну сторону, из Нижневартовска — 3 591 рублей в одну сторону», — добавили аналитики. В топ-5 популярных железнодорожных направлений из Нижневартовска также вошли вышеуказанные города. В Екатеринбург забронировали билеты 10,9% пассажиров (поездка обойдется 3059 рублей), в Уфу — 8,7% пассажиров (3569 рублей), Челябинск — 6% (3688 рублей), Омск — 4,8% (3773 рублей). Ранее URA.RU рассказывало, что самым дорогим из популярных российских авианаправлений в мае из Сургута стал Сочи. Средний чек за билеты в обе стороны составил в среднем 26,7 тысячи рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Самым дешевым железнодорожным направлением из Сургута и Нижневартовска (ХМАО) среди популярных стала Тюмень. Как сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса путешествий Туту.ру, в мае и июне туда планирует отправиться 18,7% пассажиров из Сургута и 25,4% из Нижневартовска. «Больше всего пользуются спросом поезда из Сургута и Нижневартовска в Тюмень, Уфу, Екатеринбург, Омск и Челябинск. Дешевле всего уехать в Тюмень: средний чек поездки в одну сторону из Сургута — 2352 рубля, из Нижневартовска — 2574 рубля», — сообщили аналитики сервиса, проанализировав данные бронирований за май и июнь 2023 года. У сургутян также востребованы путешествия в Уфу — доля пассажиров 7% (билет в одну сторону в среднем стоит 3576 рублей), Екатеринбург — 5,9% пассажиров (2907 рублей), Омск — 5,2% (3467 рублей) и Челябинск — 3,3% (3115 рублей). «Средний чек за железнодорожный билет из Сургута на май и июнь находится на уровне 3 838 рублей в одну сторону, из Нижневартовска — 3 591 рублей в одну сторону», — добавили аналитики. В топ-5 популярных железнодорожных направлений из Нижневартовска также вошли вышеуказанные города. В Екатеринбург забронировали билеты 10,9% пассажиров (поездка обойдется 3059 рублей), в Уфу — 8,7% пассажиров (3569 рублей), Челябинск — 6% (3688 рублей), Омск — 4,8% (3773 рублей). Ранее URA.RU рассказывало, что самым дорогим из популярных российских авианаправлений в мае из Сургута стал Сочи. Средний чек за билеты в обе стороны составил в среднем 26,7 тысячи рублей.