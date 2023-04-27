27 апреля 2023

Глава свердловского минздрава выступил со срочным обращением к медикам

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Торжественная церемония передачи машин скорой медицинской помощи на Площади 1905 года. Екатеринбург, карлов андрей
Андрей Карлов пожелал работникам скорой помощи неиссякаемых сил, терпения и благополучия Фото:

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов поздравил с профессиональным праздником работников скорой. День работника скорой медицинской помощи в России отмечается 28 апреля.

«Уважаемые коллеги! Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником — Днем работника скорой медицинской помощи! Желаю вам неиссякаемых сил, терпения и благополучия. Пусть вас ценят и берегут те, ради кого вы несете свою вахту 24 часа в сутки 365 дней в году. Особые слова благодарности ветеранам службы: вы и сегодня остаетесь ориентиром и примером для молодых специалистов, щедро делитесь с ними своим профессиональным и жизненным опытом. Будьте живы и здоровы!», — цитирует слова министра официальный telegram-канал ведомства.

День работника скорой медицинской помощи — профессиональный праздник медицинских работников, занятых в осуществлении срочной медицинской помощи на выезде. Учрежден в 2020 году на фоне пандемии COVID-19 и связанной с этим нагрузкой на работников скорой медицинской помощи.

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Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов поздравил с профессиональным праздником работников скорой. День работника скорой медицинской помощи в России отмечается 28 апреля. «Уважаемые коллеги! Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником — Днем работника скорой медицинской помощи! Желаю вам неиссякаемых сил, терпения и благополучия. Пусть вас ценят и берегут те, ради кого вы несете свою вахту 24 часа в сутки 365 дней в году. Особые слова благодарности ветеранам службы: вы и сегодня остаетесь ориентиром и примером для молодых специалистов, щедро делитесь с ними своим профессиональным и жизненным опытом. Будьте живы и здоровы!», — цитирует слова министра официальный telegram-канал ведомства. День работника скорой медицинской помощи — профессиональный праздник медицинских работников, занятых в осуществлении срочной медицинской помощи на выезде. Учрежден в 2020 году на фоне пандемии COVID-19 и связанной с этим нагрузкой на работников скорой медицинской помощи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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