Власти Пермского края рассказали о работе медучреждений в майские праздники

В Пермском крае больницы и поликлиники меняют режим работы на майские праздники

28 апреля 2023 в 17:02 Размер текста - 17 +

Жители Пермского края смогут обратиться в поликлиники 29 апреля, 6 и 8 мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Пермском крае изменится работа поликлиник во время майских праздников. Стационары будут продолжат работать в обычном режиме с выходом усиленных бригад. Об этом сообщается на сайте краевого правительства. «Поликлиники будут вести прием граждан в штатном режиме 29 апреля, 6 и 8 мая. 1 и 9 мая сотрудники амбулаторно-поликлинического звена не будут принимать пациентов. Кабинеты неотложной медпомощи будут принимать пациентов ежедневно с 8 до 24 часов. Стационары продолжат круглосуточную работу с выходом усиленных бригад», — говорится в сообщении на сайте правительства Прикамья. Во время работы поликлиник, пермяки смогут пройти диспансеризацию (в том числе, углубленную), а также профилактические медосмотры и вакцинацию. График работы стоматологических поликлиник доступен на сайте permkrai.ru

В Пермском крае изменится работа поликлиник во время майских праздников. Стационары будут продолжат работать в обычном режиме с выходом усиленных бригад. Об этом сообщается на сайте краевого правительства. «Поликлиники будут вести прием граждан в штатном режиме 29 апреля, 6 и 8 мая. 1 и 9 мая сотрудники амбулаторно-поликлинического звена не будут принимать пациентов. Кабинеты неотложной медпомощи будут принимать пациентов ежедневно с 8 до 24 часов. Стационары продолжат круглосуточную работу с выходом усиленных бригад», — говорится в сообщении на сайте правительства Прикамья. Во время работы поликлиник, пермяки смогут пройти диспансеризацию (в том числе, углубленную), а также профилактические медосмотры и вакцинацию. График работы стоматологических поликлиник доступен на сайте permkrai.ru