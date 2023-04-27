Власти Пермского края рассказали о работе медучреждений в майские праздники

В Пермском крае изменится работа поликлиник во время майских праздников. Стационары будут продолжат работать в обычном режиме с выходом усиленных бригад. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.
«Поликлиники будут вести прием граждан в штатном режиме 29 апреля, 6 и 8 мая. 1 и 9 мая сотрудники амбулаторно-поликлинического звена не будут принимать пациентов. Кабинеты неотложной медпомощи будут принимать пациентов ежедневно с 8 до 24 часов. Стационары продолжат круглосуточную работу с выходом усиленных бригад», — говорится в сообщении на сайте правительства Прикамья.
Во время работы поликлиник, пермяки смогут пройти диспансеризацию (в том числе, углубленную), а также профилактические медосмотры и вакцинацию. График работы стоматологических поликлиник доступен на сайте permkrai.ru
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.