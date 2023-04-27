27 апреля 2023

Власти Пермского края рассказали о работе медучреждений в майские праздники

В Пермском крае больницы и поликлиники меняют режим работы на майские праздники
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Михаила Мурашко. Екатеринбург, поликлиника, лечение, здравоохранение, прием пациентов, поликлиника1 цгб20
Жители Пермского края смогут обратиться в поликлиники 29 апреля, 6 и 8 мая Фото:

В Пермском крае изменится работа поликлиник во время майских праздников. Стационары будут продолжат работать в обычном режиме с выходом усиленных бригад. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

«Поликлиники будут вести прием граждан в штатном режиме 29 апреля, 6 и 8 мая. 1 и 9 мая сотрудники амбулаторно-поликлинического звена не будут принимать пациентов. Кабинеты неотложной медпомощи будут принимать пациентов ежедневно с 8 до 24 часов. Стационары продолжат круглосуточную работу с выходом усиленных бригад», — говорится в сообщении на сайте правительства Прикамья.

Во время работы поликлиник, пермяки смогут пройти диспансеризацию (в том числе, углубленную), а также профилактические медосмотры и вакцинацию. График работы стоматологических поликлиник доступен на сайте permkrai.ru

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В Пермском крае изменится работа поликлиник во время майских праздников. Стационары будут продолжат работать в обычном режиме с выходом усиленных бригад. Об этом сообщается на сайте краевого правительства. «Поликлиники будут вести прием граждан в штатном режиме 29 апреля, 6 и 8 мая. 1 и 9 мая сотрудники амбулаторно-поликлинического звена не будут принимать пациентов. Кабинеты неотложной медпомощи будут принимать пациентов ежедневно с 8 до 24 часов. Стационары продолжат круглосуточную работу с выходом усиленных бригад», — говорится в сообщении на сайте правительства Прикамья. Во время работы поликлиник, пермяки смогут пройти диспансеризацию (в том числе, углубленную), а также профилактические медосмотры и вакцинацию. График работы стоматологических поликлиник доступен на сайте permkrai.ru
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© Служба новостей «URA.RU»
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