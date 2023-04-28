28 апреля 2023

Духовно-просветительские встречи для старшего поколения пройдут в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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День детей. Курган, пенсионерка, старушка, бабушка, трость в руке
Встречи пройдут в формате литературно-музыкального концерта-беседы Фото:

В Екатеринбурге пройдет серия духовно-просветительских вечеров «Екатерининские встречи для старшего поколения» с мастер-классами по изготовлению белых цветов — символов милосердия и праздника Белого цветка, учрежденного царской семьей в начале XX века. Об этом рассказали в екатеринбургской епархии.

«Проект направлен на развитие традиций милосердия и благотворительности, а также на поддержку старшего поколения, нуждающегося в нашей заботе и внимании. Планируемые встречи мастер-классы пройдут в социальных учреждениях, ветеранских организациях и в культурно-просветительских центрах Екатеринбурга в формате литературно-музыкального концерта-беседы с демонстрацией видео материалов о екатеринбургских традициях милосердия», — сообщили на сайте епархии.

Праздник Белого цветка впервые прошел в апреле 1911 года по инициативе царской семьи. Возрожден по инициативе православной общественности в июне 2021 года.

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В Екатеринбурге пройдет серия духовно-просветительских вечеров «Екатерининские встречи для старшего поколения» с мастер-классами по изготовлению белых цветов — символов милосердия и праздника Белого цветка, учрежденного царской семьей в начале XX века. Об этом рассказали в екатеринбургской епархии. «Проект направлен на развитие традиций милосердия и благотворительности, а также на поддержку старшего поколения, нуждающегося в нашей заботе и внимании. Планируемые встречи мастер-классы пройдут в социальных учреждениях, ветеранских организациях и в культурно-просветительских центрах Екатеринбурга в формате литературно-музыкального концерта-беседы с демонстрацией видео материалов о екатеринбургских традициях милосердия», — сообщили на сайте епархии. Праздник Белого цветка впервые прошел в апреле 1911 года по инициативе царской семьи. Возрожден по инициативе православной общественности в июне 2021 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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