Духовно-просветительские встречи для старшего поколения пройдут в Екатеринбурге

29 апреля 2023 в 07:43 Размер текста - 17 +

Встречи пройдут в формате литературно-музыкального концерта-беседы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге пройдет серия духовно-просветительских вечеров «Екатерининские встречи для старшего поколения» с мастер-классами по изготовлению белых цветов — символов милосердия и праздника Белого цветка, учрежденного царской семьей в начале XX века. Об этом рассказали в екатеринбургской епархии. «Проект направлен на развитие традиций милосердия и благотворительности, а также на поддержку старшего поколения, нуждающегося в нашей заботе и внимании. Планируемые встречи мастер-классы пройдут в социальных учреждениях, ветеранских организациях и в культурно-просветительских центрах Екатеринбурга в формате литературно-музыкального концерта-беседы с демонстрацией видео материалов о екатеринбургских традициях милосердия», — сообщили на сайте епархии. Праздник Белого цветка впервые прошел в апреле 1911 года по инициативе царской семьи. Возрожден по инициативе православной общественности в июне 2021 года.

В Екатеринбурге пройдет серия духовно-просветительских вечеров «Екатерининские встречи для старшего поколения» с мастер-классами по изготовлению белых цветов — символов милосердия и праздника Белого цветка, учрежденного царской семьей в начале XX века. Об этом рассказали в екатеринбургской епархии. «Проект направлен на развитие традиций милосердия и благотворительности, а также на поддержку старшего поколения, нуждающегося в нашей заботе и внимании. Планируемые встречи мастер-классы пройдут в социальных учреждениях, ветеранских организациях и в культурно-просветительских центрах Екатеринбурга в формате литературно-музыкального концерта-беседы с демонстрацией видео материалов о екатеринбургских традициях милосердия», — сообщили на сайте епархии. Праздник Белого цветка впервые прошел в апреле 1911 года по инициативе царской семьи. Возрожден по инициативе православной общественности в июне 2021 года.