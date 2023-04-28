Духовно-просветительские встречи для старшего поколения пройдут в Екатеринбурге

В Екатеринбурге пройдет серия духовно-просветительских вечеров «Екатерининские встречи для старшего поколения» с мастер-классами по изготовлению белых цветов — символов милосердия и праздника Белого цветка, учрежденного царской семьей в начале XX века. Об этом рассказали в екатеринбургской епархии.
«Проект направлен на развитие традиций милосердия и благотворительности, а также на поддержку старшего поколения, нуждающегося в нашей заботе и внимании. Планируемые встречи мастер-классы пройдут в социальных учреждениях, ветеранских организациях и в культурно-просветительских центрах Екатеринбурга в формате литературно-музыкального концерта-беседы с демонстрацией видео материалов о екатеринбургских традициях милосердия», — сообщили на сайте епархии.
Праздник Белого цветка впервые прошел в апреле 1911 года по инициативе царской семьи. Возрожден по инициативе православной общественности в июне 2021 года.
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