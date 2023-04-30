Военный аналитик Джерелиевский раскрыл, где Украина прячет западную технику для контрнаступления

Военный аналитик Джерелиевский: западные танки уже прибыли в Запорожье и Днепропетровскую область

30 апреля 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

В Житомире и Львове ремонтируют западную технику, сказал Борис Джерелиевский Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Одна часть западных танков, которые Украина бережет до контрнаступления, находится в западной части страны, другая — уже в Запорожской и Днепропетровской областях. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал военный аналитик Борис Джерелиевский. «Значительная часть танков здесь уже находится. ВСУ стараются рассредоточить эту технику. Она находится в заводских помещениях, в ангарах, в складских помещениях. Какая-то часть находится на Западной Украине, в том числен на полигонах, где ее осваивают, обучаются. А часть уже находится на ближних рубежах. Это Днепропетровская и Запорожская области. Они их сейчас берегут для контрнаступления. Стараются их не использовать», — сказал Борис Джерелиевский. По его словам, прибывшую технику приходится подготавливать и ремонтировать в Львовской и Житомирских областях. «Поставки танков идут, и достаточно интенсивно. Их сейчас ограничивает то, что у самих западных стран не так уж и много осталось. Плюс еще то, что забирают со складов длительного хранения, как правило, нуждается в ремонте. Чаще всего это неисправная техника. Поэтому требуется некоторое время, чтобы привести ее в порядок, чтобы она могла ездить, стрелять. Только после этого ее отправляют. Зачастую даже полученная бывает неисправной. Ее приходится уже на месте ремонтировать. Известно, что в Львове есть танкостроительный завод и житомирский завод. Там ремонтируют западную технику, которую получают», — отметил военный аналитик. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил планы по контрнаступлению. Он заявил, что собирается вернуть Крым. В преддверии этого контрнаступления российские войска будут усиливать атаки по военной инфраструктуре ВСУ, сообщил военный эксперт, ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Одна часть западных танков, которые Украина бережет до контрнаступления, находится в западной части страны, другая — уже в Запорожской и Днепропетровской областях. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал военный аналитик Борис Джерелиевский. «Значительная часть танков здесь уже находится. ВСУ стараются рассредоточить эту технику. Она находится в заводских помещениях, в ангарах, в складских помещениях. Какая-то часть находится на Западной Украине, в том числен на полигонах, где ее осваивают, обучаются. А часть уже находится на ближних рубежах. Это Днепропетровская и Запорожская области. Они их сейчас берегут для контрнаступления. Стараются их не использовать», — сказал Борис Джерелиевский. По его словам, прибывшую технику приходится подготавливать и ремонтировать в Львовской и Житомирских областях. «Поставки танков идут, и достаточно интенсивно. Их сейчас ограничивает то, что у самих западных стран не так уж и много осталось. Плюс еще то, что забирают со складов длительного хранения, как правило, нуждается в ремонте. Чаще всего это неисправная техника. Поэтому требуется некоторое время, чтобы привести ее в порядок, чтобы она могла ездить, стрелять. Только после этого ее отправляют. Зачастую даже полученная бывает неисправной. Ее приходится уже на месте ремонтировать. Известно, что в Львове есть танкостроительный завод и житомирский завод. Там ремонтируют западную технику, которую получают», — отметил военный аналитик. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил планы по контрнаступлению. Он заявил, что собирается вернуть Крым. В преддверии этого контрнаступления российские войска будут усиливать атаки по военной инфраструктуре ВСУ, сообщил военный эксперт, ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.