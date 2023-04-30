Военный аналитик Джерелиевский раскрыл, где Украина прячет западную технику для контрнаступления

Одна часть западных танков, которые Украина бережет до контрнаступления, находится в западной части страны, другая — уже в Запорожской и Днепропетровской областях. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал военный аналитик Борис Джерелиевский.
«Значительная часть танков здесь уже находится. ВСУ стараются рассредоточить эту технику. Она находится в заводских помещениях, в ангарах, в складских помещениях. Какая-то часть находится на Западной Украине, в том числен на полигонах, где ее осваивают, обучаются. А часть уже находится на ближних рубежах. Это Днепропетровская и Запорожская области. Они их сейчас берегут для контрнаступления. Стараются их не использовать», — сказал Борис Джерелиевский.
По его словам, прибывшую технику приходится подготавливать и ремонтировать в Львовской и Житомирских областях. «Поставки танков идут, и достаточно интенсивно. Их сейчас ограничивает то, что у самих западных стран не так уж и много осталось. Плюс еще то, что забирают со складов длительного хранения, как правило, нуждается в ремонте. Чаще всего это неисправная техника. Поэтому требуется некоторое время, чтобы привести ее в порядок, чтобы она могла ездить, стрелять. Только после этого ее отправляют. Зачастую даже полученная бывает неисправной. Ее приходится уже на месте ремонтировать. Известно, что в Львове есть танкостроительный завод и житомирский завод. Там ремонтируют западную технику, которую получают», — отметил военный аналитик.
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