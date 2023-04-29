Капитан первого ранга Дандыкин заявил об усилении российских атак перед наступлением ВСУ

29 апреля 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Удары российских войск по военной инфраструктуре — это не предупреждение, сказал Василий Дандыкин Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Перед объявленным Украиной наступлением Россия будет увеличивать число атак по военной инфраструктуре врага. Об этом сообщил в беседе с URA.RU военный эксперт, ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. «Ракетные удары по объектам, связанным с управлением войск, с объектами стратегического плана, уже давно не наносились. На Украине думали, наверное, что уже не будут. Но в преддверии так называемого многократно анонсируемого контрнаступления сейчас им прилетает и с воздуха, и не только. Это не предупреждение. Это работа», — сказал Василий Дандыкин. Сообщения о взрывах в разных регионах Украины свидетельствуют о том, что Вооруженные силы России работают не только на Донецком направлении. «В Николаеве, вероятно, могут собирать надводные дроны. Естественно, там имеют свой интерес НАТОвцы, в том числе англичане, которые выполняют враждебные нам задачи. Про Киев пока выясняется. Все идет по плану спецоперации. Она не только в Артемовске или Марьинке. Это дальняя рука нашей армии», — добавил эксперт. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ готовы перейти к контрнаступлению. Ждут только команды Генштаба. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Днепре, Полтавской и Николаевской областях. В последней — армия РФ ракетными ударами уничтожила высших иностранных офицеров во время совещания. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Перед объявленным Украиной наступлением Россия будет увеличивать число атак по военной инфраструктуре врага. Об этом сообщил в беседе с URA.RU военный эксперт, ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. «Ракетные удары по объектам, связанным с управлением войск, с объектами стратегического плана, уже давно не наносились. На Украине думали, наверное, что уже не будут. Но в преддверии так называемого многократно анонсируемого контрнаступления сейчас им прилетает и с воздуха, и не только. Это не предупреждение. Это работа», — сказал Василий Дандыкин. Сообщения о взрывах в разных регионах Украины свидетельствуют о том, что Вооруженные силы России работают не только на Донецком направлении. «В Николаеве, вероятно, могут собирать надводные дроны. Естественно, там имеют свой интерес НАТОвцы, в том числе англичане, которые выполняют враждебные нам задачи. Про Киев пока выясняется. Все идет по плану спецоперации. Она не только в Артемовске или Марьинке. Это дальняя рука нашей армии», — добавил эксперт. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ готовы перейти к контрнаступлению. Ждут только команды Генштаба. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Днепре, Полтавской и Николаевской областях. В последней — армия РФ ракетными ударами уничтожила высших иностранных офицеров во время совещания.