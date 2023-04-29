Капитан первого ранга Дандыкин заявил об усилении российских атак перед наступлением ВСУ

Перед объявленным Украиной наступлением Россия будет увеличивать число атак по военной инфраструктуре врага. Об этом сообщил в беседе с URA.RU военный эксперт, ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«Ракетные удары по объектам, связанным с управлением войск, с объектами стратегического плана, уже давно не наносились. На Украине думали, наверное, что уже не будут. Но в преддверии так называемого многократно анонсируемого контрнаступления сейчас им прилетает и с воздуха, и не только. Это не предупреждение. Это работа», — сказал Василий Дандыкин.
Сообщения о взрывах в разных регионах Украины свидетельствуют о том, что Вооруженные силы России работают не только на Донецком направлении. «В Николаеве, вероятно, могут собирать надводные дроны. Естественно, там имеют свой интерес НАТОвцы, в том числе англичане, которые выполняют враждебные нам задачи. Про Киев пока выясняется. Все идет по плану спецоперации. Она не только в Артемовске или Марьинке. Это дальняя рука нашей армии», — добавил эксперт.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ готовы перейти к контрнаступлению. Ждут только команды Генштаба. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Днепре, Полтавской и Николаевской областях. В последней — армия РФ ракетными ударами уничтожила высших иностранных офицеров во время совещания.
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