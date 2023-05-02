Глава Офиса Зеленского заявил, что Украина защитит всю Европу в составе НАТО

После вступления в НАТО Украина будет способна защитить все страны Европы и мир в целом. С таким заявлением выступил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
«Украина доказала свою способность защищать не только себя, но и всю Европу. И в дальнейшем уже в составе НАТО Украина сможет вместе с партнерами еще эффективнее защитить все европейские страны и другие регионы мира», — считает Андрей Ермак. Его сообщение опубликовано на официальном сайте президента страны Владимира Зеленского.
По его словам, для того, чтобы Украина смогла показать свою эффективность, ее должны принять в Североатлантический альянс. Ермак говорит, что около 80% изъявляют желание вступить в альянс.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что НАТО в 2023 году должны обозначить сроки, когда страна будет принята в альянс. Также он потребовал, чтобы были расписаны все шаги которые должна будет пройти Украина для вступления в НАТО. В госдепе США подчеркивали, что решение о принятии Киева нужно принимать коллективно, сообщает «Национальная служба новостей». Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявлял о предательстве Запада по отношению к Украине из-за отказа брать страну в НАТО, пишет RT.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!