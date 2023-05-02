Глава Офиса Зеленского заявил, что Украина защитит всю Европу в составе НАТО

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Андрей Ермак, stock
Украина способна защитить все страны Европы, заявил Андрей Ермак Фото:

После вступления в НАТО Украина будет способна защитить все страны Европы и мир в целом. С таким заявлением выступил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Украина доказала свою способность защищать не только себя, но и всю Европу. И в дальнейшем уже в составе НАТО Украина сможет вместе с партнерами еще эффективнее защитить все европейские страны и другие регионы мира», — считает Андрей Ермак. Его сообщение опубликовано на официальном сайте президента страны Владимира Зеленского.

По его словам, для того, чтобы Украина смогла показать свою эффективность, ее должны принять в Североатлантический альянс. Ермак говорит, что около 80% изъявляют желание вступить в альянс.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что НАТО в 2023 году должны обозначить сроки, когда страна будет принята в альянс. Также он потребовал, чтобы были расписаны все шаги которые должна будет пройти Украина для вступления в НАТО. В госдепе США подчеркивали, что решение о принятии Киева нужно принимать коллективно, сообщает «Национальная служба новостей». Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявлял о предательстве Запада по отношению к Украине из-за отказа брать страну в НАТО, пишет RT.

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После вступления в НАТО Украина будет способна защитить все страны Европы и мир в целом. С таким заявлением выступил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. «Украина доказала свою способность защищать не только себя, но и всю Европу. И в дальнейшем уже в составе НАТО Украина сможет вместе с партнерами еще эффективнее защитить все европейские страны и другие регионы мира», — считает Андрей Ермак. Его сообщение опубликовано на официальном сайте президента страны Владимира Зеленского. По его словам, для того, чтобы Украина смогла показать свою эффективность, ее должны принять в Североатлантический альянс. Ермак говорит, что около 80% изъявляют желание вступить в альянс. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что НАТО в 2023 году должны обозначить сроки, когда страна будет принята в альянс. Также он потребовал, чтобы были расписаны все шаги которые должна будет пройти Украина для вступления в НАТО. В госдепе США подчеркивали, что решение о принятии Киева нужно принимать коллективно, сообщает «Национальная служба новостей». Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявлял о предательстве Запада по отношению к Украине из-за отказа брать страну в НАТО, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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