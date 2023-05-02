Азербайджанская диаспора Свердловской области собирает помощь для погорельцев Сосьвы

03 мая 2023 в 14:35 Размер текста - 17 +

Представители азербайджанской диаспоры собирают помощь для жителей пострадавшей от огня Сосьвы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Азербайджанская диаспора собирает вторую партию гуманитарной помощи для погорельцев Сосьвы. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделился глава диаспоры Шахин Шихлински. «Для погорельцев Сосьвы представители диаспоры Азербайджана собирают очередную партию гуманитарного груза. В качестве помощи земляки приобретают матрацы, раскладушки, подушки, женское, мужское и детское нижнее белье, средства личной гигиены. Также жителям Сосьвы нужна посуда, электрические плиты и чайники. Кроме всего, представители диаспоры закупают садовой инвентарь, например: лопаты, грабли, метлы и ведра. Из пищевых товаров закупаются продукты питания длительного хранения», — поделился Шихлински. По словам главы диаспоры Страны огней, в организации сбора гуманитарной помощи принимал участие генеральный консул Азербайджанской Республики в Екатеринбурге Шохрат Мустафаев. «Мы совместно с генконсулом Шохратом Мустафаевым с первых дней трагедии в Сосьве не оставались в стороне. Мы смогли организовать и собрать первую партию гуманитарной помощи и оперативно доставить груз в Сосьву. Сейчас мы организовали сбор второй партии помощи погорельцам северного свердловского поселка», — отметил глава диаспоры в регионе. Ранее URA.RU писало, что пожар в Сосьве начался 25 апреля. Ликвидировать масштабное возгорание спасатели смогли только вечером 27 апреля. Площадь возгорания достигла отметки 9 тыс. кв. м. Вся актуальная информация о пожаре в Сосьве — в материале URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Азербайджанская диаспора собирает вторую партию гуманитарной помощи для погорельцев Сосьвы. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделился глава диаспоры Шахин Шихлински. «Для погорельцев Сосьвы представители диаспоры Азербайджана собирают очередную партию гуманитарного груза. В качестве помощи земляки приобретают матрацы, раскладушки, подушки, женское, мужское и детское нижнее белье, средства личной гигиены. Также жителям Сосьвы нужна посуда, электрические плиты и чайники. Кроме всего, представители диаспоры закупают садовой инвентарь, например: лопаты, грабли, метлы и ведра. Из пищевых товаров закупаются продукты питания длительного хранения», — поделился Шихлински. По словам главы диаспоры Страны огней, в организации сбора гуманитарной помощи принимал участие генеральный консул Азербайджанской Республики в Екатеринбурге Шохрат Мустафаев. «Мы совместно с генконсулом Шохратом Мустафаевым с первых дней трагедии в Сосьве не оставались в стороне. Мы смогли организовать и собрать первую партию гуманитарной помощи и оперативно доставить груз в Сосьву. Сейчас мы организовали сбор второй партии помощи погорельцам северного свердловского поселка», — отметил глава диаспоры в регионе. Ранее URA.RU писало, что пожар в Сосьве начался 25 апреля. Ликвидировать масштабное возгорание спасатели смогли только вечером 27 апреля. Площадь возгорания достигла отметки 9 тыс. кв. м. Вся актуальная информация о пожаре в Сосьве — в материале URA.RU.