03 мая 2023

Юные жительницы Березников ограбили знакомого, угрожая ему

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд. Курган, приговор, судья, суд, судебный процесс
Юных жительниц Березников ожидает суд Фото:

В Березниках Пермского края осудят несовершеннолетних жительниц города, которые ограбили своего знакомого. Преступление девушки совершили в июле 2022 года. Заранее договорившись, они пришли в квартиру приятеля и тайно похитили его имущество, сообщается на сайте ГУ МВД по Прикамью.

«Довести преступление до конца девушкам не удалось, так как спрятанное в подъезде похищенное имущество было обнаружено собственником и возвращено. После этого, несовершеннолетние вернулись на место преступления и, применяя насилие, вновь похитили имущество, причинив собственнику материальный ущерб на сумму 11 тысяч рублей», — отмечает пресс-служба ведомства.

В отношении горожанок возбудили уголовные дела по двум статьям уголовного кодекса РФ: покушение на кражу, группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30; п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ) и грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору (пп. «а, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ). В ближайшее время в суде начнется рассмотрение уголовного дела в отношении обвиняемых.

О росте преступности в Березниках ранее рассказал глава местного отделения МВД Юрий Пепеляев. По информации силовика, в 2022 году полицейские зарегистрировали 2,5 тысячи заявлений о совершении преступлений. Чаще всего в городе совершают вымогательства, грабежи и кражи.

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В Березниках Пермского края осудят несовершеннолетних жительниц города, которые ограбили своего знакомого. Преступление девушки совершили в июле 2022 года. Заранее договорившись, они пришли в квартиру приятеля и тайно похитили его имущество, сообщается на сайте ГУ МВД по Прикамью. «Довести преступление до конца девушкам не удалось, так как спрятанное в подъезде похищенное имущество было обнаружено собственником и возвращено. После этого, несовершеннолетние вернулись на место преступления и, применяя насилие, вновь похитили имущество, причинив собственнику материальный ущерб на сумму 11 тысяч рублей», — отмечает пресс-служба ведомства. В отношении горожанок возбудили уголовные дела по двум статьям уголовного кодекса РФ: покушение на кражу, группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30; п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ) и грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору (пп. «а, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ). В ближайшее время в суде начнется рассмотрение уголовного дела в отношении обвиняемых. О росте преступности в Березниках ранее рассказал глава местного отделения МВД Юрий Пепеляев. По информации силовика, в 2022 году полицейские зарегистрировали 2,5 тысячи заявлений о совершении преступлений. Чаще всего в городе совершают вымогательства, грабежи и кражи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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