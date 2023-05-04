Twitter уличил Байдена во лжи. Фото

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Президент США. stock, stock, Джо Байден
Twitter пометил сообщения Джо Байдена в соцсети, как дезинформацию Фото:

Twitter поместил под твит-сообщение президента США Джо Байдена пометку с предупреждением о дезинформации. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

Предупреждение о дезинформации появилось под сообщением Байдена, в котором он утверждал, что США никогда не находились в состоянии дефолта. Служба проверки фактов прикрепила четыре ссылки, опровергающие это заявление. Они ведут на информацию о четырех дефолтах в США в период с 1779 по 1979 годы.

Фото:

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Twitter поместил под твит-сообщение президента США Джо Байдена пометку с предупреждением о дезинформации. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. Предупреждение о дезинформации появилось под сообщением Байдена, в котором он утверждал, что США никогда не находились в состоянии дефолта. Служба проверки фактов прикрепила четыре ссылки, опровергающие это заявление. Они ведут на информацию о четырех дефолтах в США в период с 1779 по 1979 годы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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