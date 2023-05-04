Twitter уличил Байдена во лжи. Фото 04 мая 2023 в 19:14 Размер текста - 17 + Twitter пометил сообщения Джо Байдена в соцсети, как дезинформацию Фото: Official White House / Adam Schultz Twitter поместил под твит-сообщение президента США Джо Байдена пометку с предупреждением о дезинформации. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. Предупреждение о дезинформации появилось под сообщением Байдена, в котором он утверждал, что США никогда не находились в состоянии дефолта. Служба проверки фактов прикрепила четыре ссылки, опровергающие это заявление. Они ведут на информацию о четырех дефолтах в США в период с 1779 по 1979 годы. Фото: telegram-канал URA.RU Twitter поместил под твит-сообщение президента США Джо Байдена пометку с предупреждением о дезинформации. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. Предупреждение о дезинформации появилось под сообщением Байдена, в котором он утверждал, что США никогда не находились в состоянии дефолта. Служба проверки фактов прикрепила четыре ссылки, опровергающие это заявление. Они ведут на информацию о четырех дефолтах в США в период с 1779 по 1979 годы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям