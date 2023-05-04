Жена Зеленского приехала на коронацию Карла III в Лондон

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена приехала на коронацию Карла III в Лондон. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.
«Жена президента Зеленского находится здесь, [в Лондоне] для коронации [Карла III], которая пройдет на этих выходных», — сказала ведущая телеканала. Трансляция ведется в twitter-аккаунте Sky News.
Ранее Елена Зеленская прибыла в резиденцию британского премьер-министра Риши Сунака. Сам Зеленский в этот момент находился в Нидерландах. Там он выступил на пресс-конференции, попросив у НАТО дать «четкий сигнал» о вступлении Украины в альянс после окончания конфликта с Россией, передает телеканал 360.
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