Жена Зеленского приехала на коронацию Карла III в Лондон

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Елена Зеленская прибыла на коронацию Карла III, сообщает Sky News Фото:

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена приехала на коронацию Карла III в Лондон. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

«Жена президента Зеленского находится здесь, [в Лондоне] для коронации [Карла III], которая пройдет на этих выходных», — сказала ведущая телеканала. Трансляция ведется в twitter-аккаунте Sky News.

Ранее Елена Зеленская прибыла в резиденцию британского премьер-министра Риши Сунака. Сам Зеленский в этот момент находился в Нидерландах. Там он выступил на пресс-конференции, попросив у НАТО дать «четкий сигнал» о вступлении Украины в альянс после окончания конфликта с Россией, передает телеканал 360.

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Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена приехала на коронацию Карла III в Лондон. Об этом сообщает британский телеканал Sky News. «Жена президента Зеленского находится здесь, [в Лондоне] для коронации [Карла III], которая пройдет на этих выходных», — сказала ведущая телеканала. Трансляция ведется в twitter-аккаунте Sky News. Ранее Елена Зеленская прибыла в резиденцию британского премьер-министра Риши Сунака. Сам Зеленский в этот момент находился в Нидерландах. Там он выступил на пресс-конференции, попросив у НАТО дать «четкий сигнал» о вступлении Украины в альянс после окончания конфликта с Россией, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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